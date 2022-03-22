Мантуров допустил полный уход из России ряда автопроизводителей
Часть иностранных автопроизводителей, приостановивших свою работу в России, уже заявила о намерении продолжить деятельность в дальнейшим, однако с некоторыми придется попрощаться, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются — и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», — сказал он (цитата по ТАСС).
Минпромторг рассчитывает прийти «к общему знаменателю» с предприятиями к концу марта — началу апреля, добавил Мантуров. После этого предприятия смогут строить дальнейшие планы. Министр отметил, что это касается не только автопроизводителей, но промышленных компаний в целом.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это США, Евросоюз (ЕС) и некоторые другие государства ввели в отношении страны санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На фоне этого более 400 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. В их числе оказались и автомобильные бренды, в том числе Bentley, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls Royce, Skoda, Subaru, Toyota и Volvo.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что Минэк понимает предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.