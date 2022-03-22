Мантуров допустил полный уход из России ряда автопроизводителей

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это США, Евросоюз (ЕС) и некоторые другие государства ввели в отношении страны санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На фоне этого более 400 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. В их числе оказались и автомобильные бренды, в том числе Bentley, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls Royce, Skoda, Subaru, Toyota и Volvo.