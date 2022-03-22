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Бизнес

Мантуров допустил полный уход из России ряда автопроизводителей

Ведомости

Часть иностранных автопроизводителей, приостановивших свою работу в России, уже заявила о намерении продолжить деятельность в дальнейшим, однако с некоторыми придется попрощаться, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются — и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», — сказал он (цитата по ТАСС).

Минпромторг рассчитывает прийти «к общему знаменателю» с предприятиями к концу марта — началу апреля, добавил Мантуров. После этого предприятия смогут строить дальнейшие планы. Министр отметил, что это касается не только автопроизводителей, но промышленных компаний в целом. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это США, Евросоюз (ЕС) и некоторые другие государства ввели в отношении страны санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На фоне этого более 400 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. В их числе оказались и автомобильные бренды, в том числе Bentley, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls Royce, Skoda, Subaru, Toyota и Volvo.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что Минэк понимает предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления. 

Ранее по теме: Решетников назвал основную причину приостановки работы иностранного бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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