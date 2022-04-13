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Бизнес

Итальянский производитель кофе Lavazza приостановил работу в России

Ведомости

Итальянская компания Lavazza, специализирующаяся на производстве кофе и кофемашин, объявила о приостановке своей деятельности на территории России, сообщает пресс-служба производителя.

«Lavazza решила приостановить свою деятельность в России и, в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставок нашей продукции на рынок, также вынуждена временно прекратить поставки товаров на Украину», — говорится в пресс-релизе компании. В Lavazza пояснили, что 2021 г. был особенно неспокойным периодом для производителей всех сырьевых товаров, причем в сельскохозяйственном секторе больше всего выросли цены на кофе.

Компания указала, что рост «в основном связан с проблемами глобальной цепочки поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями, связанными с изменением климата». «Эти факторы повлияют на производство в 2022 г. К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние по многим направлениям», — заявили в компании.

11 марта транснациональная компания Nestle объявила о прекращении экспорта в Россию и импорта не жизненно важных продуктов питания. В числе таких продуктов — кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino. 9 марта производитель заявил, что прекращает инвестиции в Россию в связи с событиями на Украине.

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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