Итальянский производитель кофе Lavazza приостановил работу в России

«Lavazza решила приостановить свою деятельность в России и, в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставок нашей продукции на рынок, также вынуждена временно прекратить поставки товаров на Украину», — говорится в пресс-релизе компании. В Lavazza пояснили, что 2021 г. был особенно неспокойным периодом для производителей всех сырьевых товаров, причем в сельскохозяйственном секторе больше всего выросли цены на кофе.