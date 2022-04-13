Владелец «Системы» Евтушенков передал 10% компании сыну из-за санкций
Основной владелец АФК «Система» бизнесмен Владимир Евтушенков в связи с попаданием в санкционный список Великобритании передал 10% акций АФК сыну Феликсу Евтушенкову. Об этом говорится в сообщении компании.
«Владимир Петрович Евтушенков передал пакет акций в размере 10% уставного капитала корпорации члену совета директоров и старшему управляющему партнеру АФК «Система» Феликсу Владимировичу Евтушенкову. В результате данной сделки доля Феликса Владимировича Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 15,2%, Владимира Петровича Евтушенкова – 49,2%», – сообщает компания.
Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании 13 апреля. Они носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы, поясняет «Система». АФК планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами в полном объеме.
Несмотря на наличие необходимых ресурсов, АФК не исключает дальнейшей возможности «существенного неблагоприятного воздействия» на деятельность и финансовые результаты группы.
АФК «Система» – публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 г. Выручка в 2021 г. составила 802,4 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2021 г. составили 1,8 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам на Московской бирже.