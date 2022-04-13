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Владелец «Системы» Евтушенков передал 10% компании сыну из-за санкций

Ведомости

Основной владелец АФК «Система» бизнесмен Владимир Евтушенков в связи с попаданием в санкционный список Великобритании передал 10% акций АФК сыну Феликсу Евтушенкову. Об этом говорится в сообщении компании.

«Владимир Петрович Евтушенков передал пакет акций в размере 10% уставного капитала корпорации члену совета директоров и старшему управляющему партнеру АФК «Система» Феликсу Владимировичу Евтушенкову. В результате данной сделки доля Феликса Владимировича Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 15,2%, Владимира Петровича Евтушенкова – 49,2%», – сообщает компания.

Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании 13 апреля. Они носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы, поясняет «Система». АФК планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами в полном объеме.

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В портфеле активов корпорации – доли в МТС (49,94%), лесопромышленном холдинге Segezha Group (62,2%), онлайн-ритейлере Ozon (31,8%), девелоперской группе «Эталон» (29,8%), сети клиник «Медси» (95,5%), агрохолдинге «Степь» (91,3%), фармацевтической группе «Биннофарм» (75,3%) и другие.

Несмотря на наличие необходимых ресурсов, АФК не исключает дальнейшей возможности «существенного неблагоприятного воздействия» на деятельность и финансовые результаты группы.

АФК «Система» – публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 г. Выручка в 2021 г. составила 802,4 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2021 г. составили 1,8 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам на Московской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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