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Бизнес

Бокарев покинул пост президента «Трансмашхолдинга»

Ведомости

Андрей Бокарев 22 апреля покинул посты президента и члена совета директоров «Трансмашхолдинга», сообщила пресс-служба компании. На прошлой неделе топ-менеджер попал под санкции Великобритании. В марте он перестал быть контролирующими бенефициаром УГМК.

«Изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств, принятых на себя "Трансмашхолдингом", его дочерними и зависимыми организациями», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

«Трансмашхолдинг» — это крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Заводы компании находятся в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.

79,4% в объединенной корпорации принадлежат структурам бизнесмена Искандера Махмудова, Андрея Бокарева, а также главе совета директоров группы Дмитрию Комиссарову и гендиректору Кириллу Липе. Комиссаров и Липа являются контролирующими акционерами. Также 20% концерна принадлежит французской компании Alstom.

Ранее по теме: Как «Трансмашхолдинг» обошел Alstom в тендере почти на $1 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных