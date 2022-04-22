Бокарев покинул пост президента «Трансмашхолдинга»
Андрей Бокарев 22 апреля покинул посты президента и члена совета директоров «Трансмашхолдинга», сообщила пресс-служба компании. На прошлой неделе топ-менеджер попал под санкции Великобритании. В марте он перестал быть контролирующими бенефициаром УГМК.
«Изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств, принятых на себя "Трансмашхолдингом", его дочерними и зависимыми организациями», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).
«Трансмашхолдинг» — это крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Заводы компании находятся в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.
79,4% в объединенной корпорации принадлежат структурам бизнесмена Искандера Махмудова, Андрея Бокарева, а также главе совета директоров группы Дмитрию Комиссарову и гендиректору Кириллу Липе. Комиссаров и Липа являются контролирующими акционерами. Также 20% концерна принадлежит французской компании Alstom.