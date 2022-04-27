Хуснуллин спрогнозировал возвращение в Россию ушедших иностранных компаний

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Так, 26 апреля финский концерн Valio сообщил о продаже производства в России компании «Велком», латвийский дистрибутор ИТ-продукции и техники Elko grupa объявил о продаже своих дочерних компаний в России, а китайский производитель дронов DJI сообщил, что приостановит работу в стране. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.