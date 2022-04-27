Хуснуллин спрогнозировал возвращение в Россию ушедших иностранных компаний
«Давайте дождемся, что будет с санкциями и военной операцией дальше, будем смотреть. Я считаю, что рано или поздно они вернутся. Не все, но большинство», — заявил Хуснуллин.
Он рассказал, что его знакомые из Европы и других стран, у которых сложились долгосрочные отношения с Россией, не хотят уходить из страны, однако на них давят. По его словам, санкции не «закроют» Россию от всего мира, потому что иностранный бизнес хочет зарабатывать и не хочет терять партнерские отношения, которые складывались годами.
На вопрос, готова ли Россия будет принять такие компании обратно, Хуснуллин спросил: «Почему нет?». Он пояснил, что власти России создавали условия для работы иностранных компаний, российская система налогообложения более выгодная, чем во многих развитых странах. «Они (компании. — "Ведомости") здесь зарабатывают. От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — уверен вице-премьер.
25 апреля президент России Владимир Путин заявил, что иностранным компаниям, которые остались в России несмотря на санкции, нужно обеспечить возможности для спокойной работы в стране. «Надо спокойно дать работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что продолжают добросовестно выполнять свои обязательства», — заявил президент.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Так, 26 апреля финский концерн Valio сообщил о продаже производства в России компании «Велком», латвийский дистрибутор ИТ-продукции и техники Elko grupa объявил о продаже своих дочерних компаний в России, а китайский производитель дронов DJI сообщил, что приостановит работу в стране. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.