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Бизнес

Хуснуллин спрогнозировал возвращение в Россию ушедших иностранных компаний

Ведомости

Большинство зарубежных компаний, которые приостановили работу в России или ушли из страны, «рано или поздно» вернутся, однако пока нужно дождаться, что будет дальше с санкциями и спецоперацией на Украине, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.

«Давайте дождемся, что будет с санкциями и военной операцией дальше, будем смотреть. Я считаю, что рано или поздно они вернутся. Не все, но большинство», — заявил Хуснуллин.

Он рассказал, что его знакомые из Европы и других стран, у которых сложились долгосрочные отношения с Россией, не хотят уходить из страны, однако на них давят. По его словам, санкции не «закроют» Россию от всего мира, потому что иностранный бизнес хочет зарабатывать и не хочет терять партнерские отношения, которые складывались годами.

На вопрос, готова ли Россия будет принять такие компании обратно, Хуснуллин спросил: «Почему нет?». Он пояснил, что власти России создавали условия для работы иностранных компаний, российская система налогообложения более выгодная, чем во многих развитых странах. «Они (компании. — "Ведомости") здесь зарабатывают. От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — уверен вице-премьер.

25 апреля президент России Владимир Путин заявил, что иностранным компаниям, которые остались в России несмотря на санкции, нужно обеспечить возможности для спокойной работы в стране. «Надо спокойно дать работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что продолжают добросовестно выполнять свои обязательства», — заявил президент.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Так, 26 апреля финский концерн Valio сообщил о продаже производства в России компании «Велком», латвийский дистрибутор ИТ-продукции и техники Elko grupa объявил о продаже своих дочерних компаний в России, а китайский производитель дронов DJI сообщил, что приостановит работу в стране. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 750 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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