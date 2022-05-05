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Минэнерго предложило разрешить экспортировать СПГ с севера России

Ведомости

Министерство энергетики предложило разрешить экспортировать сжиженный природный газ компаниям, которые разрабатывают участки недр, расположенных севернее 67 градуса северной широты. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

«Законопроектом предусмотрено предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что такие месторождения находятся достаточно далеко от Единой системы газоснабжения, поэтому продажа добытого там газа экономически выгодна только за счет производства СПГ. Принятие законопроекта поможет монетизировать крупные запасы газа, добываемые на удаленных территориях, и создать условия для роста экспорта СПГ с перспективных проектов по его производству.

«Выведение из-под действия закона об экспорте газа операций по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства», — добавили в министерстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о вероятных проблемах со строительством заводов по производству СПГ в России после введения пятого пакета санкций ЕС, который запретил поставки оборудования для производства такого вида топлива. Сейчас в стране строятся два СПГ-завода: «Балтийский СПГ» в Усть-Луге на 13 млн т и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн т. Их владельцы не ответили на запросы издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных