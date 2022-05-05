Минэнерго предложило разрешить экспортировать СПГ с севера России

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о вероятных проблемах со строительством заводов по производству СПГ в России после введения пятого пакета санкций ЕС, который запретил поставки оборудования для производства такого вида топлива. Сейчас в стране строятся два СПГ-завода: «Балтийский СПГ» в Усть-Луге на 13 млн т и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн т. Их владельцы не ответили на запросы издания.