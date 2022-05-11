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«Известия»: McDonald's может заработать в России под другим брендом

Ведомости

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.

Как отмечает один из собеседников, компания пока не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок. До марта 2022 г. сеть развивала в стране около 800 заведений. «Компания намерена спасти уже вложенные в Россию средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в свою очередь, отметил, что McDonald's уже создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной. Франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

Сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности с 15 марта до отдельного распоряжения, сотрудники были отправлены в простой. Работа приостановлена в собственных заведениях McDonald’s – таких примерно 85%. В России до начала военной спецоперации насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.

Ранее по теме: В McDonald’s заявили о продолжении работы некоторых ресторанов в России

Некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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