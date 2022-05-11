«Известия»: McDonald's может заработать в России под другим брендом

Как отмечает один из собеседников, компания пока не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок. До марта 2022 г. сеть развивала в стране около 800 заведений. «Компания намерена спасти уже вложенные в Россию средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник.