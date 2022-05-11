Чесаков покидает советы директоров «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»

22 апреля в группе «Тинькофф» заявили, что в скором времени проведут ребрендинг под предлогом того, что компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда». 28 апреля стало известно, что «Интеррос» Владимира Потанина покупает у семьи Тинькова 35% TCS Group, которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф страхование».