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Бизнес

Чесаков покидает советы директоров «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»

Ведомости

Георгий Чесаков вышел из состава советов директоров «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования», сообщили в пресс-службе головной структуры российской группы TCS Group Holding.

Там уточнили, что в соответствии с ранее анонсированными долгосрочными планами Чесаков сосредоточится на международных проектах.

После начала военной спецоперации на Украине основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков попал под персональные санкции Великобритании. После этого соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров вышли из состава совета директоров и переехали в ОАЭ.

22 апреля в группе «Тинькофф» заявили, что в скором времени проведут ребрендинг под предлогом того, что компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда». 28 апреля стало известно, что «Интеррос» Владимира Потанина покупает у семьи Тинькова 35% TCS Group, которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф страхование».

Ранее по теме: Олег Тиньков и «Тинькофф банк» поспорили о бренде
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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