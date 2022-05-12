«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Турцию до трех в день
Российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трех в день, следует из сообщения пресс-службы авиаперевозчика. Полеты в Анталью и Стамбул возобновились с 6 мая.
«С 27 мая мы увеличиваем количество рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью до трех в день. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале. Компания уже возобновила полеты в Индию, Турцию, на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и Узбекистан.
«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Позже авиакомпания начала возобновлять полеты по ряду направлений.
11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».