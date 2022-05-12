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«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Турцию до трех в день

Ведомости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трех в день, следует из сообщения пресс-службы авиаперевозчика. Полеты в Анталью и Стамбул возобновились с 6 мая.

«С 27 мая мы увеличиваем количество рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью до трех в день. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале. Компания уже возобновила полеты в Индию, Турцию, на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и Узбекистан.

«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Позже авиакомпания начала возобновлять полеты по ряду направлений.

11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».

Ранее сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования Leonardo. Это должно произойти уже летом. Иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения с «Аэрофлотом».

Ранее по теме: «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» подключатся к российской системе бронирования
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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