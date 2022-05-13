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Бизнес

«Полюс» получил разрешение на обращение ценных бумаг за пределами России

Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России дала разрешение одной из крупнейших золотодобывающих компаний ПАО «Полюс» сохранить программу депозитарных расписок, следует из сообщения компании на сервере раскрытия корпоративной информации.

Разрешение будет действовать на все находящиеся в обращении депозитарные расписки, в том числе на американские депозитарные акции первого уровня, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE). В «Полюсе» отметили, что «изучат возможности» листинга и в других юрисдикциях.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга.

27 апреля АФК «Система» обратилась в Минфин с заявлением о продолжении обращения своих депозитарных расписок за пределами России. 12 мая разрешение на продолжение программ депозитарных расписок получил «Норильский никель», 13 мая – «Новатэк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных