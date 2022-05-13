«Полюс» получил разрешение на обращение ценных бумаг за пределами России
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России дала разрешение одной из крупнейших золотодобывающих компаний ПАО «Полюс» сохранить программу депозитарных расписок, следует из сообщения компании на сервере раскрытия корпоративной информации.
Разрешение будет действовать на все находящиеся в обращении депозитарные расписки, в том числе на американские депозитарные акции первого уровня, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE). В «Полюсе» отметили, что «изучат возможности» листинга и в других юрисдикциях.
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга.
27 апреля АФК «Система» обратилась в Минфин с заявлением о продолжении обращения своих депозитарных расписок за пределами России. 12 мая разрешение на продолжение программ депозитарных расписок получил «Норильский никель», 13 мая – «Новатэк».