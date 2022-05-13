Саид Керимов передал долю в «Полюсе» фонду поддержки исламских организаций

6 апреля «Полюс» сообщил о продаже 29,99% акций компании ее контролирующим лицом Wandle Holdings Limited, из-за чего доля Керимова-младшего в компании сократилась с 76,34 до 46,35%. Сделка была закрыта 4 апреля, в этот же день Саид Керимов вышел из состава совета директоров. При этом 6 апреля газета Financial Times сообщила, что власти Евросоюза обсуждают возможность ввода санкций против ряда граждан России, среди которых Саид Керимов.