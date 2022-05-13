Саид Керимов передал долю в «Полюсе» фонду поддержки исламских организаций
В «Полюсе» уточнили, что Керимов-младший в результате пожертвования больше не имеет к компании прямого или косвенного интереса или права собственности. 29,99% «Полюса» принадлежат президенту «Группы Акрополь» Ахмету Паланкоеву, 0,94% – менеджменту компании, оставшиеся 22,25% находятся в обращении на Московской и Лондонской биржах.
Учредителями созданного в 2012 г. фонда поддержки исламских организаций являются совет муфтиев России, духовное управление мусульман европейской части России и муфтий шейх Равиль Гайнутдин. «Мы приветствуем поддержку Саида Керимова в это непростое время и надеемся, что его поступок вдохновит других лиц и корпорации помогать нуждающимся. Являясь некоммерческим фондом, мы полностью доверяем развитие компании нынешней команде менеджмента и не планируем участвовать в повседневном управлении бизнесом»», – прокомментировал пожертвование глава фонда Гайнутдин.
«Полюс» планирует собрать совет директоров в основном из независимых директоров, добавили в компании.
6 апреля «Полюс» сообщил о продаже 29,99% акций компании ее контролирующим лицом Wandle Holdings Limited, из-за чего доля Керимова-младшего в компании сократилась с 76,34 до 46,35%. Сделка была закрыта 4 апреля, в этот же день Саид Керимов вышел из состава совета директоров. При этом 6 апреля газета Financial Times сообщила, что власти Евросоюза обсуждают возможность ввода санкций против ряда граждан России, среди которых Саид Керимов.