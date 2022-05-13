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Саид Керимов передал долю в «Полюсе» фонду поддержки исламских организаций

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Бизнесмен Саид Керимов пожертвовал 100% доли Wandle Holdings Limited, которой подконтрольно 46,35% золотодобывающей компании «Полюс», фонду поддержки исламских организаций, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

В «Полюсе» уточнили, что Керимов-младший в результате пожертвования больше не имеет к компании прямого или косвенного интереса или права собственности. 29,99% «Полюса» принадлежат президенту «Группы Акрополь» Ахмету Паланкоеву, 0,94% – менеджменту компании, оставшиеся 22,25% находятся в обращении на Московской и Лондонской биржах.

Учредителями созданного в 2012 г. фонда поддержки исламских организаций являются совет муфтиев России, духовное управление мусульман европейской части России и муфтий шейх Равиль Гайнутдин. «Мы приветствуем поддержку Саида Керимова в это непростое время и надеемся, что его поступок вдохновит других лиц и корпорации помогать нуждающимся. Являясь некоммерческим фондом, мы полностью доверяем развитие компании нынешней команде менеджмента и не планируем участвовать в повседневном управлении бизнесом»», – прокомментировал пожертвование глава фонда Гайнутдин.

«Полюс» планирует собрать совет директоров в основном из независимых директоров, добавили в компании.

6 апреля «Полюс» сообщил о продаже 29,99% акций компании ее контролирующим лицом Wandle Holdings Limited, из-за чего доля Керимова-младшего в компании сократилась с 76,34 до 46,35%. Сделка была закрыта 4 апреля, в этот же день Саид Керимов вышел из состава совета директоров. При этом 6 апреля газета Financial Times сообщила, что власти Евросоюза обсуждают возможность ввода санкций против ряда граждан России, среди которых Саид Керимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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