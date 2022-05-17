Сбербанк покинут три члена правления
Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова решили покинуть свои должности, сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.
«В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке. Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка», — сообщили в Сбере.
Накануне старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов решил покинуть свой пост и заняться собственными проектами. Источники Reuters и ТАСС рассказали, что Шеметов последние два месяца находился в отпуске и редко бывал в банке. «Это решение, похоже, было принято давным-давно», — отметил собеседник Reuters.
15 февраля Сбербанк сообщил, что первый зампредправления Лев Хасис решил покинуть свой пост, чтобы заняться собственными проектами. Наблюдательный совет банка согласился освободить Хасиса от должности с 1 июня. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на осведомленный источник, что Хасис уехал в США практически сразу же после начала спецоперации на Украине. В банке отказались от комментариев, сам Хасис также не ответил на запрос издания.