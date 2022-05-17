Газета
Бизнес

Сбербанк покинут три члена правления

Ведомости

Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова решили покинуть свои должности, сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.

«В рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли изменения. Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке. Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка», — сообщили в Сбере.

Накануне старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов решил покинуть свой пост и заняться собственными проектами. Источники Reuters и ТАСС рассказали, что Шеметов последние два месяца находился в отпуске и редко бывал в банке. «Это решение, похоже, было принято давным-давно», — отметил собеседник Reuters.

15 февраля Сбербанк сообщил, что первый зампредправления Лев Хасис решил покинуть свой пост, чтобы заняться собственными проектами. Наблюдательный совет банка согласился освободить Хасиса от должности с 1 июня. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на осведомленный источник, что Хасис уехал в США практически сразу же после начала спецоперации на Украине. В банке отказались от комментариев, сам Хасис также не ответил на запрос издания.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных