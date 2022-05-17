Сбербанк покинут три члена правления

15 февраля Сбербанк сообщил, что первый зампредправления Лев Хасис решил покинуть свой пост, чтобы заняться собственными проектами. Наблюдательный совет банка согласился освободить Хасиса от должности с 1 июня. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на осведомленный источник, что Хасис уехал в США практически сразу же после начала спецоперации на Украине. В банке отказались от комментариев, сам Хасис также не ответил на запрос издания.