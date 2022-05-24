РБК узнал об увольнениях российскими компаниями украинских ИТ-специалистов

Источник издания на рынке кибербезопасности рассказал, что службы внутренней безопасности компаний особенно пристально следят за сотрудниками, которые являются гражданами Украины или у которых есть родственники в этой стране. Безопасники не рекомендуют работать с такими специалистами или «берут их на карандаш». В первую очередь это касается тех, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры, пояснил собеседник издания.