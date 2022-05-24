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Бизнес

РБК узнал об увольнениях российскими компаниями украинских ИТ-специалистов

Ведомости

Российские компании начали увольнять или понижать в должности ИТ-специалистов с Украины, сообщил РБК со ссылкой на двух участников ИТ-рынка и главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина. Он предположил, что такое негласное требование могли высказать госзаказчики, с которыми работают компании.

Случаи увольнения украинских ИТ-специалистов обсуждали в кулуарах Российского интернет-форума, который прошел с 18 по 20 мая. По словам одного из участников мероприятия, украинцев увольняют, «опасаясь диверсий». Собеседники издания не уточнили, о каких именно компаниях идет речь.

Источник издания на рынке кибербезопасности рассказал, что службы внутренней безопасности компаний особенно пристально следят за сотрудниками, которые являются гражданами Украины или у которых есть родственники в этой стране. Безопасники не рекомендуют работать с такими специалистами или «берут их на карандаш». В первую очередь это касается тех, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры, пояснил собеседник издания.

Бегтин рассказал, что в России не так много ИТ-специалистов с Украины. Чаще всего они работали на аутсорсе или работали на офшорных программистов, «после того как те начали активно перебираться на Украину после 2014 г.». По словам Бегтина, в России наблюдается дефицит ИТ-специалистов, однако есть риски диверсий, которые уже происходят в некоторых компаниях.

Представители «Яндекса», МТС, Ozon, Сбербанка и «Почты России» сообщили изданию, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников. Они не стали говорить, известно ли им о случаях дискриминации украинских ИТ-специалистов в России. В Positive Technologies отметили, что в компании нет работников с Украины. Представители VK, Сбербанка, КРОКа, Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Ростелекома», а также ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» не ответили на запросы. Также издание запросило ВТБ, Wildberries и Softline.

На фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине власти приняли меры поддержки сотрудников отрасли. В частности, они могут получить отсрочку от призыва в армию и оформить ипотеку на льготных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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