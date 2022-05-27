«Камаз» ввел трехдневку для руководителей и части сотрудников
«На "КАМАЗе" введена трехдневная рабочая неделя: по сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих. Для основной массы сотрудников производства график остался традиционным», — говорится в публикации.
Романюк рассказал, что для сотрудников, чья нагрузка сократилась из-за санкций и ограничения поставок комплектующих, организовали временную занятость. Сейчас временные работы выполняют 5500 сотрудников предприятия. Романюк пояснил, что такая мера поможет заводу удержать уровень доходов своих работников и сохранить коллектив.
Ранее «Автоваз» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за дефицита комплектующих — в последний раз такой режим вводили до 27 мая. С 6 июня «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов. Калининградский завод «Автотор» в начале мая сообщил, что выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды в качестве дополнительной социальной поддержки.