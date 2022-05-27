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«Камаз» ввел трехдневку для руководителей и части сотрудников

Ведомости

Автозавод «Камаз» перевел с 26 мая руководителей, специалистов и служащих на трехдневную рабочую неделю, сообщила корпоративная газета «Вести Камаза» со ссылкой на директора департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка.

«На "КАМАЗе" введена трехдневная рабочая неделя: по сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих. Для основной массы сотрудников производства график остался традиционным», — говорится в публикации.

Романюк рассказал, что для сотрудников, чья нагрузка сократилась из-за санкций и ограничения поставок комплектующих, организовали временную занятость. Сейчас временные работы выполняют 5500 сотрудников предприятия. Романюк пояснил, что такая мера поможет заводу удержать уровень доходов своих работников и сохранить коллектив.

Ранее «Автоваз» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за дефицита комплектующих — в последний раз такой режим вводили до 27 мая. С 6 июня «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов. Калининградский завод «Автотор» в начале мая сообщил, что выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды в качестве дополнительной социальной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных