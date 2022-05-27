«Камаз» ввел трехдневку для руководителей и части сотрудников

Ранее «Автоваз» несколько раз отправлял сотрудников в простой из-за дефицита комплектующих — в последний раз такой режим вводили до 27 мая. С 6 июня «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов. Калининградский завод «Автотор» в начале мая сообщил, что выделил сотрудникам по 10 соток земли под огороды в качестве дополнительной социальной поддержки.