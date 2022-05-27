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Страны G7 прекратят финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом

Ведомости

Страны G7 договорились прекратить государственное финансирование проектов по добыче ископаемого топлива в других странах до конца 2022 г., сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление «Большой семерки» по итогам трехдневных переговоров в Берлине.

Издание уточняет, что с 2023 г. страны «Большой семерки» начнут публично отчитываться о выполнении прошлых договоренностей о прекращении субсидий на ископаемое топливо к 2025 г.  

Члены G7 договорились работать над поэтапным отказом от угольной энергетики, но Reuters уточняет, что точная дата, к которой страны откажутся от угля, не называлась. Ранее планировалось, что это произойдет к 2030 г. К 2035 г. G7 планируют значительно снизить карбонизацию энергетических секторов. В заявлении сказано, что к 2030 г. страны обязаются декарбонизировать дорожный сектор, в том числе за счет увеличения доли легковых автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Поводом для обсуждения вопроса декарбонизации стало стремление некоторых стран вернуться к использованию угля, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов.

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики Германии подготовило чрезвычайный указ, который в случае прекращения поставок российского газа в ФРГ позволит возобновить работу законсервированных угольных и мазутных ТЭС. Тенденция по реанимированию угольных ТЭС в ФРГ и других странах ЕС усилилась в марте – апреле 2022 г., после начала спецоперации на Украине и снижения потребления в ЕС энергоносителей из России. Как писали «Ведомости», «угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне глобального энергокризиса.

Ранее по теме: Эксперты констатировали «угольный ренессанс» в 2021 году вопреки декарбонизации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных