Страны G7 прекратят финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики Германии подготовило чрезвычайный указ, который в случае прекращения поставок российского газа в ФРГ позволит возобновить работу законсервированных угольных и мазутных ТЭС. Тенденция по реанимированию угольных ТЭС в ФРГ и других странах ЕС усилилась в марте – апреле 2022 г., после начала спецоперации на Украине и снижения потребления в ЕС энергоносителей из России. Как писали «Ведомости», «угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне глобального энергокризиса.