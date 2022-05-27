Страны G7 прекратят финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом
Страны G7 договорились прекратить государственное финансирование проектов по добыче ископаемого топлива в других странах до конца 2022 г., сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление «Большой семерки» по итогам трехдневных переговоров в Берлине.
Издание уточняет, что с 2023 г. страны «Большой семерки» начнут публично отчитываться о выполнении прошлых договоренностей о прекращении субсидий на ископаемое топливо к 2025 г.
Члены G7 договорились работать над поэтапным отказом от угольной энергетики, но Reuters уточняет, что точная дата, к которой страны откажутся от угля, не называлась. Ранее планировалось, что это произойдет к 2030 г. К 2035 г. G7 планируют значительно снизить карбонизацию энергетических секторов. В заявлении сказано, что к 2030 г. страны обязаются декарбонизировать дорожный сектор, в том числе за счет увеличения доли легковых автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
Поводом для обсуждения вопроса декарбонизации стало стремление некоторых стран вернуться к использованию угля, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов.
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики Германии подготовило чрезвычайный указ, который в случае прекращения поставок российского газа в ФРГ позволит возобновить работу законсервированных угольных и мазутных ТЭС. Тенденция по реанимированию угольных ТЭС в ФРГ и других странах ЕС усилилась в марте – апреле 2022 г., после начала спецоперации на Украине и снижения потребления в ЕС энергоносителей из России. Как писали «Ведомости», «угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне глобального энергокризиса.