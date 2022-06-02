В российских клиниках может возникнуть нехватка ботокса

В RNC Pharma отметили, что в январе — феврале импорт ботулотоксинов в Россию был низким, однако в марте вырос в 2,2 раза. Фангулова уточнила, что, согласно опросу НАКЭМ, число процедур в марте выросло на 41% в годовом выражении, однако ажиотаж спал в середине февраля. Число процедур в январе — апреле выросло на 12% год к году.