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Бизнес

В российских клиниках может возникнуть нехватка ботокса

Ведомости

В российских клиниках красоты могут в ближайшие месяцы истощиться запасы ботокса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma. Производитель препарата — компания AbbVie — из США в марте объявила о прекращении поставок в Россию. На препарат от компании в 2021 г. пришлось 25,3% импорта.

На замену пришли средства от Ipsen и Merz. Компании тоже приостанавливали поставки, но уже возобновили их, утверждает соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» (НАКЭМ) Юлия Франгулова. Поставки от Ipsen сократились на 31%, а Merz — на 3% год к году.

Косметологи опасаются истощения запасов средства, а использовать российские аналоги (релатокс от «Микрогена» и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова) клиники готовы только в случае серьезных сбоев в поставках, отмечает издание. В целом импорт в Россию ботулотоксина в I квартале 2022 г. упал в три раза в годовом выражении, до 74 500 упаковок.

По словам Франгуловой, кончающиеся запасы ботокса вызывают тревогу у клиник, однако опрошенные изданием руководители пока не наблюдают проблем с запасами. В «Медси» сообщили, что запасов ботокса, ксеомина и диспорта хватит как минимум на три месяца.

В RNC Pharma отметили, что в январе — феврале импорт ботулотоксинов в Россию был низким, однако в марте вырос в 2,2 раза. Фангулова уточнила, что, согласно опросу НАКЭМ, число процедур в марте выросло на 41% в годовом выражении, однако ажиотаж спал в середине февраля. Число процедур в январе — апреле выросло на 12% год к году.

Светлана Кукушкина из «Медси» отметила, что пока цены росли как раз на отечественные препараты. Руководитель косметологического направления дистрибутора «БСС-Косметология» Анна Катсман отметила рост спроса на релатокс, который начался до конца февраля.

По данным RNC Pharma, производство ботокса в России в январе — апреле выросло на 68,6% в годовом выражении, почти до 105 000 упаковок. В «Ростехе» (владеет «Микрогеном») сообщили, что продажи релатокса в I квартале выросли на 80%. В корпорации обещали увеличить производство препарата вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных