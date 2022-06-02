В России может возникнуть дефицит шин для сельхозтехники

В Bridgestone рассказали, что дефицит шин в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин был зарегистрирован в 2021 г. Основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля — конец апреля, для комбайнов — с середины сентября по середину октября. Традиционно пик спроса на шины для сельхозтехники приходится на первый квартал года, отметили в «Мишлен». По словам эксперта компании, в этом году аграрии заранее сформировали запасы — спор сместился с первого квартала 2022 г. на последний квартал 2021 г.