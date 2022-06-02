В России может возникнуть дефицит шин для сельхозтехники
Дефицит шин для сельскохозяйственной техники и специализированных машин для предприятий отрасли может возникнуть в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Мишлен» и Continental. Наибольший риск нехватки шин в премиальном сегменте, потому что его основные участники приостановили поставки в страну.
В Bridgestone рассказали, что дефицит шин в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин был зарегистрирован в 2021 г. Основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля — конец апреля, для комбайнов — с середины сентября по середину октября. Традиционно пик спроса на шины для сельхозтехники приходится на первый квартал года, отметили в «Мишлен». По словам эксперта компании, в этом году аграрии заранее сформировали запасы — спор сместился с первого квартала 2022 г. на последний квартал 2021 г.
Согласно данным Росстата, в 2021 г. в России произвели 1,6 млн шин и покрышех для аграрной техники. В Минпромторге отметили, что в первом квартале года было произведено 439 400 шин, потребление составило 429 390 штук, экспорт — 111 000 штук, импорт — 101 000. По итогам 2020 г. BusinesStat сообщил, что на рынке шин для сельхозтехники преобладает местная продукция. Ее основные конкуренты — шины из Китая, Индии и Белоруссии. Основные позиции на мировом рынке занимают Bridgestone, Titan International, Continental, Michelin и индийский BKT.
В Continental отметили, что уже в 2021 г. появился дефицит популярных типоразмеров шин. Этот тренд подтвердил председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.
В Минпромторге изданию сообщили, что производители «Волтайр-Пром» и «Нортек» могут полностью закрыть потребность внутреннего рынка. Ажиотажного спроса на шины для аграрной техники не наблюдается, потому что многие владельцы техники успели закупить их заранее, а отрасль не сильно зависит от импорта.