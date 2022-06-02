Российские маркетплейсы запустят «белую пятницу»

Во время «Черной пятницы» в 2021 г., которая прошла с 26 по 28 ноября, россияне потратили на покупки в интернете рекордные 85,7 млрд руб., сообщили в АКИТ «Ведомостям». В годовом выражении оборот онлайн-ритейлеров вырос в 2,16 раза — в 2020 г. продажи в период акции составили 40 млрд руб., а в 2019 г. — 22,3 млрд.