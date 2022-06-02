Газета
Бизнес

Российские маркетплейсы запустят «белую пятницу»

Ведомости

Российские маркетплейсы 2 июня запустили акцию «белая пятница» по аналогии с «черной пятницей» осенью. Она продлится от 5 до 10 дней в зависимости от площадки, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение — 6 июня. Ряд ритейлеров решили продлить акцию на 10 дней», — сообщили в АКИТ (цитата по ТАСС).

Распродажу проводят «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»). Акция будет проходить каждый год, к ней смогут присоединиться все участники рынка. Онлайн-ритейлеры будут продавать со скидками 50-80% одежду и обувь, ювелирные украшения, товары для дома, красоты и здоровья, аксессуары, продукты питания и технику. 

Во время «Черной пятницы» в 2021 г., которая прошла с 26 по 28 ноября, россияне потратили на покупки в интернете рекордные 85,7 млрд руб., сообщили в АКИТ «Ведомостям». В годовом выражении оборот онлайн-ритейлеров вырос в 2,16 раза — в 2020 г. продажи в период акции составили 40 млрд руб., а в 2019 г. — 22,3 млрд.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных