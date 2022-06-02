Российские маркетплейсы запустят «белую пятницу»
Российские маркетплейсы 2 июня запустили акцию «белая пятница» по аналогии с «черной пятницей» осенью. Она продлится от 5 до 10 дней в зависимости от площадки, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
«Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение — 6 июня. Ряд ритейлеров решили продлить акцию на 10 дней», — сообщили в АКИТ (цитата по ТАСС).
Распродажу проводят «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»). Акция будет проходить каждый год, к ней смогут присоединиться все участники рынка. Онлайн-ритейлеры будут продавать со скидками 50-80% одежду и обувь, ювелирные украшения, товары для дома, красоты и здоровья, аксессуары, продукты питания и технику.
Во время «Черной пятницы» в 2021 г., которая прошла с 26 по 28 ноября, россияне потратили на покупки в интернете рекордные 85,7 млрд руб., сообщили в АКИТ «Ведомостям». В годовом выражении оборот онлайн-ритейлеров вырос в 2,16 раза — в 2020 г. продажи в период акции составили 40 млрд руб., а в 2019 г. — 22,3 млрд.