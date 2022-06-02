Hewlett Packard Enterprise объявила об окончательном уходе из России
Американская технологическая компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) приняла решение полностью уйти из России и Белоруссии, говорится в сообщении ее пресс-службы.
«После приостановки поставок и продаж в России и Белоруссии в конце февраля HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Белоруссии, и мы приступаем к упорядоченному выводу нашего оставшегося бизнеса в этих странах», — следует из сообщения. HPE поставляла в Россию системы хранения данных, в этом сегменте компания входила в тройку крупнейших западных поставщиков как в штучном выражении поставок, так и в денежном.
В России HPE сотрудничала с интегратором NVision Group в совместном проекте по локализации серверов на базе Саранского телевизионного завода. В общей сложности планировалось организовать производство под новым российским брендом более 15 моделей IT-оборудования, в число которых, помимо серверов, должны были войти коммутаторы, маршрутизаторы и радиорелейное оборудование, писал ранее «Коммерсантъ».