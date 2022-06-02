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Бизнес

Hewlett Packard Enterprise объявила об окончательном уходе из России

Ведомости

Американская технологическая компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) приняла решение полностью уйти из России и Белоруссии, говорится в сообщении ее пресс-службы.

«После приостановки поставок и продаж в России и Белоруссии в конце февраля HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Белоруссии, и мы приступаем к упорядоченному выводу нашего оставшегося бизнеса в этих странах», — следует из сообщения. HPE поставляла в Россию системы хранения данных, в этом сегменте компания входила в тройку крупнейших западных поставщиков как в штучном выражении поставок, так и в денежном.

В России HPE сотрудничала с интегратором NVision Group в совместном проекте по локализации серверов на базе Саранского телевизионного завода. В общей сложности планировалось организовать производство под новым российским брендом более 15 моделей IT-оборудования, в число которых, помимо серверов, должны были войти коммутаторы, маршрутизаторы и радиорелейное оборудование, писал ранее «Коммерсантъ».

С начала спецоперации несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, MicrosoftCisco, Acer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных