Hewlett Packard Enterprise объявила об окончательном уходе из России

«После приостановки поставок и продаж в России и Белоруссии в конце февраля HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Белоруссии, и мы приступаем к упорядоченному выводу нашего оставшегося бизнеса в этих странах», — следует из сообщения. HPE поставляла в Россию системы хранения данных, в этом сегменте компания входила в тройку крупнейших западных поставщиков как в штучном выражении поставок, так и в денежном.