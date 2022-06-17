«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

В режим простоя отправили сотрудников, которые заняты производством автомобилей семейства на платформе ВО и Niva, не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию и обеспечению работоспособности оборудования, а также сотрудников, которые не проходят обучение. Позднее в «АвтоВАЗе» опровергли отправку в простой всего завода в Тольятти.