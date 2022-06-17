«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
«Режим установлен — четырехдневная рабочая неделя, в этом режиме будем работать», — сообщил собеседник агентства. Ранее концерн объявил об отправке части сотрудников в простой с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих.
В режим простоя отправили сотрудников, которые заняты производством автомобилей семейства на платформе ВО и Niva, не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию и обеспечению работоспособности оборудования, а также сотрудников, которые не проходят обучение. Позднее в «АвтоВАЗе» опровергли отправку в простой всего завода в Тольятти.
8 июня компания заявила о возобновлении производства автомобилей: на заводе выпустили первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией комплектующих. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость нового автомобиля будет начинаться с 658 300 руб.