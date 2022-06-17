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«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

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Автоваз» частично возобновил работу производственных линий, благодаря чему с 21 июня завод будет работать в четырехдневном режиме, передает ТАСС со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия.

«Режим установлен — четырехдневная рабочая неделя, в этом режиме будем работать», — сообщил собеседник агентства. Ранее концерн объявил об отправке части сотрудников в простой с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих.

В режим простоя отправили сотрудников, которые заняты производством автомобилей семейства на платформе ВО и Niva, не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию и обеспечению работоспособности оборудования, а также сотрудников, которые не проходят обучение. Позднее в «АвтоВАЗе» опровергли отправку в простой всего завода в Тольятти.

8 июня компания заявила о возобновлении производства автомобилей: на заводе выпустили первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией комплектующих. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость нового автомобиля будет начинаться с 658 300 руб.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» снова отправит часть сотрудников в простой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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