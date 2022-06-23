Продавцы предметов роскоши начали закрывать аутлеты в России
Невозможность организации поставок товаров класса люкс в Россию из-за санкций и репутационных рисков стала причиной нехватки предметов роскоши и закрытия аутлетов крупнейшими ритейлерами, пишет «Коммерсантъ».
Холдинги, под контролем которых находится 80% российского рынка, отказываются от поставок в страну, что уже привело к снижению ассортимента. При этом ввозить товары в обход обладателей лицензии местные сетевые магазины не рискуют из-за «опасений испортить с ними отношения», утверждает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Одно из предлагаемых решений – создание альтернативных брендов и лимитированных для России коллекций одежды стоимостью менее 300 евро, которые позволят обойти западные санкции.
Из-за нехватки ассортимента продавец предметов роскоши Mercury закроет свои аутлеты в «Метрополисе» и «Афимолле». При этом остальные магазины «ЦУМ Outlet» продолжат работу. Схожие проблемы возникли у Bosco Outlet, заявил источник «Коммерсанта», однако сама компания отрицает наличие сложностей с поставками.
Спасением для российского рынка люксовых товаров могут стать такие итальянские бренды, как Coccinelle, Fabiana Filipe и Canali. Они имеют возможность работать с Россией без ущерба для своего бизнеса, поскольку им не требуется проводить делистинг, считает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В то же время гендиректор сети магазинов «Стокманн» Геннадий Левкин сообщил, что владельцы компаний не хотят работать с Россией, поэтому новые коллекции товаров роскоши не будут доступны для россиян.
В мае поставки в Россию прекратил французский бренд одежды и аксессуаров Jacquemus в связи со спецоперацией на Украине. Компаниям сети на законодательном уровне было запрещено вести дела с российскими фирмами, писали «Ведомости».