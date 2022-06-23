Продавцы предметов роскоши начали закрывать аутлеты в России

Спасением для российского рынка люксовых товаров могут стать такие итальянские бренды, как Coccinelle, Fabiana Filipe и Canali. Они имеют возможность работать с Россией без ущерба для своего бизнеса, поскольку им не требуется проводить делистинг, считает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В то же время гендиректор сети магазинов «Стокманн» Геннадий Левкин сообщил, что владельцы компаний не хотят работать с Россией, поэтому новые коллекции товаров роскоши не будут доступны для россиян.