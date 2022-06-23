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Бизнес

Продавцы предметов роскоши начали закрывать аутлеты в России

Ведомости

Невозможность организации поставок товаров класса люкс в Россию из-за санкций и репутационных рисков стала причиной нехватки предметов роскоши и закрытия аутлетов крупнейшими ритейлерами, пишет «Коммерсантъ».

Холдинги, под контролем которых находится 80% российского рынка, отказываются от поставок в страну, что уже привело к снижению ассортимента. При этом ввозить товары в обход обладателей лицензии местные сетевые магазины не рискуют из-за «опасений испортить с ними отношения», утверждает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Одно из предлагаемых решений – создание альтернативных брендов и лимитированных для России коллекций одежды стоимостью менее 300 евро, которые позволят обойти западные санкции.

Из-за нехватки ассортимента продавец предметов роскоши Mercury закроет свои аутлеты в «Метрополисе» и «Афимолле». При этом остальные магазины «ЦУМ Outlet» продолжат работу. Схожие проблемы возникли у Bosco Outlet, заявил источник «Коммерсанта», однако сама компания отрицает наличие сложностей с поставками.

Спасением для российского рынка люксовых товаров могут стать такие итальянские бренды, как Coccinelle, Fabiana Filipe и Canali. Они имеют возможность работать с Россией без ущерба для своего бизнеса, поскольку им не требуется проводить делистинг, считает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В то же время гендиректор сети магазинов «Стокманн» Геннадий Левкин сообщил, что владельцы компаний не хотят работать с Россией, поэтому новые коллекции товаров роскоши не будут доступны для россиян.

В мае поставки в Россию прекратил французский бренд одежды и аксессуаров Jacquemus в связи со спецоперацией на Украине. Компаниям сети на законодательном уровне было запрещено вести дела с российскими фирмами, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных