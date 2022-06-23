Крупнейший в мире производитель фанеры заявил о снижении загрузки до 20%

Фришман обратился с просьбой оказать лесопромышленной отрасли господдержку. В частности, он предложил снизить или отменить проверки по факту простоев на предприятиях, снизить торговые барьеры с дружественными странами, предусмотреть закупки стройматериалов в госрезерв, а также создать новые ниши для производителей.