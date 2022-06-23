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Крупнейший в мире производитель фанеры заявил о снижении загрузки до 20%

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Предприятия крупнейшего в мире производителя березовой фанеры «Свеза» загружены лишь на 20-40%, пишет РБК со ссылкой на заявление генерального директора компании Анатолия Фришмана. Руководитель фирмы выступил в Совете Федерации на заседании, посвященном состоянию лесопромышленного комплекса в контексте антироссийских санкций.

«Свеза» — крупнейший в мире производитель березовой фанеры, входящий в состав группы компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова. Доля «Свезы» в мировом сегменте производства фанеры составила 20% в 2019 г. Фанера используется в строительстве небоскребов, олимпийских объектов, а также производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов, СПГ-танкеров и мебели.

Фришман обратился с просьбой оказать лесопромышленной отрасли господдержку. В частности, он предложил снизить или отменить проверки по факту простоев на предприятиях, снизить торговые барьеры с дружественными странами, предусмотреть закупки стройматериалов в госрезерв, а также создать новые ниши для производителей.

Также глава «Свезы»предложил продлить сроки реализации инвестиционных проектов, чтобы участвующие в них компании смогли переориентироваться на других поставщиков оборудования и найти новые рынки сбыта.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил отменить большинство проверок для бизнеса и проводить их на предприятиях, деятельность которых вредит экологии или здоровью населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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