Крупнейший в мире производитель фанеры заявил о снижении загрузки до 20%
Предприятия крупнейшего в мире производителя березовой фанеры «Свеза» загружены лишь на 20-40%, пишет РБК со ссылкой на заявление генерального директора компании Анатолия Фришмана. Руководитель фирмы выступил в Совете Федерации на заседании, посвященном состоянию лесопромышленного комплекса в контексте антироссийских санкций.
«Свеза» — крупнейший в мире производитель березовой фанеры, входящий в состав группы компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова. Доля «Свезы» в мировом сегменте производства фанеры составила 20% в 2019 г. Фанера используется в строительстве небоскребов, олимпийских объектов, а также производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов, СПГ-танкеров и мебели.
Фришман обратился с просьбой оказать лесопромышленной отрасли господдержку. В частности, он предложил снизить или отменить проверки по факту простоев на предприятиях, снизить торговые барьеры с дружественными странами, предусмотреть закупки стройматериалов в госрезерв, а также создать новые ниши для производителей.
Также глава «Свезы»предложил продлить сроки реализации инвестиционных проектов, чтобы участвующие в них компании смогли переориентироваться на других поставщиков оборудования и найти новые рынки сбыта.
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил отменить большинство проверок для бизнеса и проводить их на предприятиях, деятельность которых вредит экологии или здоровью населения.