«Яндекс» закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу у держателей 92,7% конвертируемых облигаций, передает пресс-служба компании.
«Ожидается, что в ближайшее время будет завершен выкуп еще 0,5% конвертируемых облигаций. Таким образом, по завершении этого этапа сделки «Яндекс» выкупит и погасит 93,2% всех облигаций», — говорится в сообщении. По условиям соглашения за каждые $200 000 номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 000 и 957 акций Yandex N.V.
В пресс-службе компании уточнили, что в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями «Яндекс» получил право на выкуп всех оставшихся конвертируемых облигаций на аналогичных условиях. Ожидается, что процесс их выкупа и погашения будет завершен до 12 сентября 2022 г. включительно.
В феврале 2022 г. NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая «Яндекс». По условиям выпуска облигаций их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.
Ранее сегодня сообщалось, что «Яндекс» открыл публичный доступ к нейросети YaLM 100B, которая генерирует и обрабатывает тексты на русском и английском языках. На сегодняшний день это самая большая GPT-подобная модель, доступная для пользователей со всего мира, заявили в пресс-службе компании. Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.