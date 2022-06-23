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«Яндекс» закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций

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«Яндекс» закрыл сделку по выкупу у держателей 92,7% конвертируемых облигаций, передает пресс-служба компании.

«Ожидается, что в ближайшее время будет завершен выкуп еще 0,5% конвертируемых облигаций. Таким образом, по завершении этого этапа сделки «Яндекс» выкупит и погасит 93,2% всех облигаций», — говорится в сообщении. По условиям соглашения за каждые $200 000 номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 000 и 957 акций Yandex N.V.

В пресс-службе компании уточнили, что в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями «Яндекс» получил право на выкуп всех оставшихся конвертируемых облигаций на аналогичных условиях. Ожидается, что процесс их выкупа и погашения будет завершен до 12 сентября 2022 г. включительно.

В феврале 2022 г. NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая «Яндекс». По условиям выпуска облигаций их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.

Ранее сегодня сообщалось, что «Яндекс» открыл публичный доступ к нейросети YaLM 100B, которая генерирует и обрабатывает тексты на русском и английском языках. На сегодняшний день это самая большая GPT-подобная модель, доступная для пользователей со всего мира, заявили в пресс-службе компании. Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.

Ранее по теме: «Яндекс» выложил в открытый доступ нейросеть для генерации текстов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных