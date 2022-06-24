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Бизнес

Феликс Евтушенков вновь избран председателем совета директоров «МТС»

Ведомости

Совет директоров ПАО «МТС» переизбрал председателем совета Феликса Евтушенкова, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

Такое решение совет директоров принял на заседании 24 июня. Его заместителем избрана независимый директор «МТС» Регина фон Флемминг. Совет директоров переизбран в прежнем составе – помимо Евтушенкова, в него вошли вице-президент по стратегии основного акционера «МТС» – АФК «Системы» – Артем Засурский, CEO «МТС» Вячеслав Николаев, а также Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура и Валентин Юмашев. Евтушенков и Засурский избраны в статусе неисполнительных директоров, Николаев – как исполнительный директор, остальные члены совета будут работать в статусе независимых директоров.

Феликс Евтушенков – сын российского бизнесмена Владимира Евтушенкова. Он является председателем совета директоров МТС с июня 2019 года. По данным «Интерфакса», он также занимает пост старшего управляющего партнера ПАО АФК «Система», входит в совет директоров корпорации и возглавляет попечительский совет благотворительного фонда «Система».

13 апреля основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в связи с попаданием в санкционный список Великобритании передал 10% акций АФК сыну. 15 апреля Евтушенков-старший покинул пост председателя и совет директоров «Системы» по этой же причине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных