Феликс Евтушенков вновь избран председателем совета директоров «МТС»

Такое решение совет директоров принял на заседании 24 июня. Его заместителем избрана независимый директор «МТС» Регина фон Флемминг. Совет директоров переизбран в прежнем составе – помимо Евтушенкова, в него вошли вице-президент по стратегии основного акционера «МТС» – АФК «Системы» – Артем Засурский, CEO «МТС» Вячеслав Николаев, а также Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура и Валентин Юмашев. Евтушенков и Засурский избраны в статусе неисполнительных директоров, Николаев – как исполнительный директор, остальные члены совета будут работать в статусе независимых директоров.