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Феликс Евтушенков возглавил совет директоров МТС

Зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков возглавил совет директоров МТС (c учетом косвенного владения оператор принадлежит «Системе» на 55,64%), говорится в сообщении оператора. Такое решение принял совет директоров оператора, избранный акционерами 27 июня.

Феликс Евтушенков – сын основного владельца и председателя совета директоров «Системы» Владимира Евтушенкова. Он уже входил в совет директоров оператора в 2011–2012 гг. В 2012–2018 гг. он занимал пост первого вице-президента «Системы», с 2018 г. возглавляет комитет по этике и контролю совета директоров АФК.

Также акционеры МТС проголосовали за включение в состав совета директоров бывшего главы администрации президента России Валентина Юмашева и неисполнительного директора Polyus Gold International Limited Антониоса Антониу. Также в совет директоров были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, который ранее возглавлял совет директоров компании, а также независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель. Зоммер войдет в состав создаваемого консультативного совета МТС при президенте компании, который будет давать рекомендации руководству компании от мировых экспертов в сфере информационных технологий, включая цифровую трансформацию, роботизацию, финтех, искусственный интеллект и другие области, а также для быстрого внедрения в МТС последних технологических достижений, говорил ранее представитель оператора.