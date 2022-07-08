Times of India: ONGC хочет расширить участие в «Сахалине-1»

В случае если власти России решат национализировать «Сахалин-1», Москва переведет проект в новое юрлицо и попросит партнеров выкупить доли в новой компании, добавили источники издания. Если партнеры захотят выйти из проекта, они смогут продать доли в новой компании, чтобы не допустить потери для России и других партнеров. Один из источников отметил, что OVL никогда не заявляла о желании выйти из проекта и имеет длительные отношения с «Роснефтью». Изначально OVL профинансировала долю «Роснефти» в «Сахалине-1», поэтому, вероятно, ее интересы будут защищены в случае национализации компании, добавил собеседник издания.