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Times of India: ONGC хочет расширить участие в «Сахалине-1»

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Индийская энергетическая компания ONGC Videsh Ltd. (OVL) разворачивает дополнительных сотрудников на СРП-проекте «Сахалин-1», чтобы расширить свое участие в нем после выхода ExxonMobil, сообщило издание Times of India. OVL и «Роснефть» владеют долями по 20% в проекте, у ExxonMobil и японского консорциума SODECO было по 30%.

По данным источника издания, после заявления ExxonMobil 1 марта об уходе из России OVL предложила направить на «Сахалин-1» больше сотрудников с соответствующим опытом, чтобы частично заменить недостающих. Собеседники издания отметили, что «Роснефть» рассмотрела предложение индийской компании и сейчас внимательно изучает список сотрудников.

В случае если власти России решат национализировать «Сахалин-1», Москва переведет проект в новое юрлицо и попросит партнеров выкупить доли в новой компании, добавили источники издания. Если партнеры захотят выйти из проекта, они смогут продать доли в новой компании, чтобы не допустить потери для России и других партнеров. Один из источников отметил, что OVL никогда не заявляла о желании выйти из проекта и имеет длительные отношения с «Роснефтью». Изначально OVL профинансировала долю «Роснефти» в «Сахалине-1», поэтому, вероятно, ее интересы будут защищены в случае национализации компании, добавил собеседник издания.

Накануне вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти на «Сахалине-1» сократилась в 22 раза, до 10 000 баррелей в сутки, из-за введенных ограничений. Снижение добычи может отразиться на бюджете Сахалинской области и России, а также может сказаться на состоянии месторождения.

30 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно указу, все имущество оператора проекта «Сахалин-2» – компании «Сахалин Энерджи» – переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование новой компании-оператора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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