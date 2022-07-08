Times of India: ONGC хочет расширить участие в «Сахалине-1»
Индийская энергетическая компания ONGC Videsh Ltd. (OVL) разворачивает дополнительных сотрудников на СРП-проекте «Сахалин-1», чтобы расширить свое участие в нем после выхода ExxonMobil, сообщило издание Times of India. OVL и «Роснефть» владеют долями по 20% в проекте, у ExxonMobil и японского консорциума SODECO было по 30%.
По данным источника издания, после заявления ExxonMobil 1 марта об уходе из России OVL предложила направить на «Сахалин-1» больше сотрудников с соответствующим опытом, чтобы частично заменить недостающих. Собеседники издания отметили, что «Роснефть» рассмотрела предложение индийской компании и сейчас внимательно изучает список сотрудников.
В случае если власти России решат национализировать «Сахалин-1», Москва переведет проект в новое юрлицо и попросит партнеров выкупить доли в новой компании, добавили источники издания. Если партнеры захотят выйти из проекта, они смогут продать доли в новой компании, чтобы не допустить потери для России и других партнеров. Один из источников отметил, что OVL никогда не заявляла о желании выйти из проекта и имеет длительные отношения с «Роснефтью». Изначально OVL профинансировала долю «Роснефти» в «Сахалине-1», поэтому, вероятно, ее интересы будут защищены в случае национализации компании, добавил собеседник издания.
Накануне вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти на «Сахалине-1» сократилась в 22 раза, до 10 000 баррелей в сутки, из-за введенных ограничений. Снижение добычи может отразиться на бюджете Сахалинской области и России, а также может сказаться на состоянии месторождения.
30 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно указу, все имущество оператора проекта «Сахалин-2» – компании «Сахалин Энерджи» – переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование новой компании-оператора.