В Минтрансе сообщили о скором поступлении в парк «Аэрофлота» самолета МС-21
В парк «Аэрофлота» скоро поступит пассажирский самолет МС-21, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. У этого российского самолета есть ряд конкурентных преимуществ перед западными, считают в Минтрансе.
«МС-21 — это сверхпередовой самолет <…>. Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота". Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», — сказал Савельев на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).
Серийное производство российского пассажирского самолета МС-21 откладывается на один-два года, заявил в конце марта вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в условиях ограничений серийное производство МС-21 возможно только на отечественном двигателе ПД-14.
«Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — сказал Борисов.
22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что зарубежные партнеры в производстве МС-21 отказали России в поставках компонентов. По его словам, завершение работы по импортозамещению компонентов МС-21 и всех сертификационных процедур ожидается лишь в 2024 г. В начале года сообщалось, что к этому времени начнется серийное производство МС-21.
В конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по проекту самолета МС-21-300. Средства пойдут на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.
На Петербургском международном экономическом форуме Мантуров говорил, что до 2030 г. для нужд гражданской авиации авиакомпаниям будет передано более 1000 самолетов, а числе которых 270 среднемагистральных МС-21.
Российский самолет МС-21 в конце прошлого года получил базовый сертификат типа – основополагающий документ в гражданской авиации, означающий возможность безопасной эксплуатации воздушного судна, двигателя и возможность его коммерческих продаж.
Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 – главный проект современного российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире Boeing 737 и Airbus 320/321. Исследования и конструкторские работы по проекту стартовали в 2008 г. Первый МС-21 поднялся в воздух в мае 2017 г. Затем начались летные испытания самолета. Он был оснащен двигателями Pratt & Whitney, крылья делались из иностранных композитных материалов.