В Минтрансе сообщили о скором поступлении в парк «Аэрофлота» самолета МС-21

22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что зарубежные партнеры в производстве МС-21 отказали России в поставках компонентов. По его словам, завершение работы по импортозамещению компонентов МС-21 и всех сертификационных процедур ожидается лишь в 2024 г. В начале года сообщалось, что к этому времени начнется серийное производство МС-21.