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Операторы призвали пересмотреть штрафы по закону о «серых сим-картах»

Ведомости

«Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2 и «Вымпелком» попросили главу комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова пересмотреть размер штрафа за нарушение закона о «серых сим-картах», которые предлагается установить, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компаний. Такой законопроект был принят в первом чтении в октябре 2021 г., а сейчас готовится ко второму.

Согласно законопроекту, предлагается обязать операторов связи регистрировать конечных пользователей сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, а также разрешить покупать сим-карты через интернет. За нарушение правил продажи через интернет предлагается установить штраф в 200 000 — 300 000 руб., а за неотключение от связи незарегистрированных клиентов — 300 000 — 500 000 руб.

В письме говорится, что эти штрафы в 10 раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения. Операторы попросили уменьшить их размер, чтобы не увеличивать административную нагрузку на компании во время кризиса.

В Tele2 заявили, что повышенная административная нагрузка в условиях санкций препятствует развитию рынка мобильной связи. В «Мегафоне» согласились, что такая мера замедлит развитие отрасли и ухудшит клиентский опыт. В «Вымпелкоме» назвали введение штрафов преждевременным, потому что еще не утвержден порядок предоставления данных о корпоративных клиентах Роскомнадзору. В комитете Госдумы по госстроительству отказались от комментариев.

Преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов пояснил, что по нынешнему законодательству за такое нарушение операторов могут оштрафовать по статье о несоблюдении лицензионных требований на 40 000 руб. По его словам, формально штрафовать можно за каждый факт продажи сим-карт с нарушением, что может потенциально привести к многомиллиардным штрафам. Для самих корпоративных клиентов предусматривается штраф за отсутствие регистрации в ЕСИА в размере до 70 000 руб., добавил Данилов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных