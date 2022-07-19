Операторы призвали пересмотреть штрафы по закону о «серых сим-картах»

Преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов пояснил, что по нынешнему законодательству за такое нарушение операторов могут оштрафовать по статье о несоблюдении лицензионных требований на 40 000 руб. По его словам, формально штрафовать можно за каждый факт продажи сим-карт с нарушением, что может потенциально привести к многомиллиардным штрафам. Для самих корпоративных клиентов предусматривается штраф за отсутствие регистрации в ЕСИА в размере до 70 000 руб., добавил Данилов.