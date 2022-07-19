Операторы призвали пересмотреть штрафы по закону о «серых сим-картах»
«Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2 и «Вымпелком» попросили главу комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова пересмотреть размер штрафа за нарушение закона о «серых сим-картах», которые предлагается установить, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компаний. Такой законопроект был принят в первом чтении в октябре 2021 г., а сейчас готовится ко второму.
Согласно законопроекту, предлагается обязать операторов связи регистрировать конечных пользователей сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, а также разрешить покупать сим-карты через интернет. За нарушение правил продажи через интернет предлагается установить штраф в 200 000 — 300 000 руб., а за неотключение от связи незарегистрированных клиентов — 300 000 — 500 000 руб.
В письме говорится, что эти штрафы в 10 раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения. Операторы попросили уменьшить их размер, чтобы не увеличивать административную нагрузку на компании во время кризиса.
В Tele2 заявили, что повышенная административная нагрузка в условиях санкций препятствует развитию рынка мобильной связи. В «Мегафоне» согласились, что такая мера замедлит развитие отрасли и ухудшит клиентский опыт. В «Вымпелкоме» назвали введение штрафов преждевременным, потому что еще не утвержден порядок предоставления данных о корпоративных клиентах Роскомнадзору. В комитете Госдумы по госстроительству отказались от комментариев.
Преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов пояснил, что по нынешнему законодательству за такое нарушение операторов могут оштрафовать по статье о несоблюдении лицензионных требований на 40 000 руб. По его словам, формально штрафовать можно за каждый факт продажи сим-карт с нарушением, что может потенциально привести к многомиллиардным штрафам. Для самих корпоративных клиентов предусматривается штраф за отсутствие регистрации в ЕСИА в размере до 70 000 руб., добавил Данилов.
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