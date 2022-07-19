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Bloomberg: Apple планирует сократить найм новых сотрудников в 2023 году

Ведомости

Apple планирует сократить прием на работу новых сотрудников и расходы на некоторые подразделения в 2023 г. из-за потенциального экономического спада, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, решение связано с желанием компании быть более осторожной в период неопределенности. Представитель компании отказался от комментариев.

По словам собеседников издания, изменения затронут не все подразделения компании, Apple по-прежнему планирует запустить в 2023 г. гарнитуру смешанной реальности. Apple ежегодно выделяет каждому подразделению определенный бюджет на исследования, разработки, ресурсы и найм сотрудников. В 2023 г. бюджеты некоторых подразделений сократятся. Также они не будут нанимать новых сотрудников и не будут замещать места уволившихся. Представитель компании отказался от комментариев.

Ранее Alphabet, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Snap и другие технологические компании также решили ограничить бюджеты и замедлить найм персонала. Microsoft, Tesla и Meta также сократили часть работников. Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики», писал Reuters.

Также Маск заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить найм новых сотрудников. Через день акции Tesla упали на 9,2%, из-за чего Маск потерял $16,9 млрд, сообщил Forbes. До этого акции компании росли четыре недели подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных