Bloomberg: Apple планирует сократить найм новых сотрудников в 2023 году

По словам собеседников издания, изменения затронут не все подразделения компании, Apple по-прежнему планирует запустить в 2023 г. гарнитуру смешанной реальности. Apple ежегодно выделяет каждому подразделению определенный бюджет на исследования, разработки, ресурсы и найм сотрудников. В 2023 г. бюджеты некоторых подразделений сократятся. Также они не будут нанимать новых сотрудников и не будут замещать места уволившихся. Представитель компании отказался от комментариев.