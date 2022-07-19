Bloomberg: Apple планирует сократить найм новых сотрудников в 2023 году
Apple планирует сократить прием на работу новых сотрудников и расходы на некоторые подразделения в 2023 г. из-за потенциального экономического спада, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, решение связано с желанием компании быть более осторожной в период неопределенности. Представитель компании отказался от комментариев.
По словам собеседников издания, изменения затронут не все подразделения компании, Apple по-прежнему планирует запустить в 2023 г. гарнитуру смешанной реальности. Apple ежегодно выделяет каждому подразделению определенный бюджет на исследования, разработки, ресурсы и найм сотрудников. В 2023 г. бюджеты некоторых подразделений сократятся. Также они не будут нанимать новых сотрудников и не будут замещать места уволившихся. Представитель компании отказался от комментариев.
Ранее Alphabet, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Snap и другие технологические компании также решили ограничить бюджеты и замедлить найм персонала. Microsoft, Tesla и Meta также сократили часть работников. Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики», писал Reuters.
Также Маск заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить найм новых сотрудников. Через день акции Tesla упали на 9,2%, из-за чего Маск потерял $16,9 млрд, сообщил Forbes. До этого акции компании росли четыре недели подряд.
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