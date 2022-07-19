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ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба регулятора.

«Сегодня комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает регулятор, пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам приложений для iOS информировать клиентов об альтернативных возможностях оплаты внутри приложения за пределами App Store. Также компания запрещает оставлять ссылки внутри приложений на интернет-ресурсы разработчиков.

В итоге Apple получит оборотный штраф, размер которого ФАС определит в ходе административного расследования. Согласно закону, компании может грозить штраф от 1 до 15% от годовой выручки в России. 

ФАС России выдала предупреждение Apple 30 августа 2021 г., после чего служба предупредила компанию об устранении признаков нарушения законодательства не позднее 30 сентября. Регулятор начал вести дело против Apple в октябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных