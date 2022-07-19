ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба регулятора.
«Сегодня комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает регулятор, пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам приложений для iOS информировать клиентов об альтернативных возможностях оплаты внутри приложения за пределами App Store. Также компания запрещает оставлять ссылки внутри приложений на интернет-ресурсы разработчиков.
В итоге Apple получит оборотный штраф, размер которого ФАС определит в ходе административного расследования. Согласно закону, компании может грозить штраф от 1 до 15% от годовой выручки в России.
ФАС России выдала предупреждение Apple 30 августа 2021 г., после чего служба предупредила компанию об устранении признаков нарушения законодательства не позднее 30 сентября. Регулятор начал вести дело против Apple в октябре 2021 г.
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