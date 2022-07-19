Минфин Франции хочет полностью национализировать EDF за 9,7 млрд евро
Министерство финансов Франции сообщило о намерении национализировать энергетическую компанию EDF и вывести ее акции из свободного обращения, сообщается на сайте ведомтсва.
Сейчас правительство является крупнейшим акционером EDF и хочет выкупить оставшиеся 15,9% акций и 60% облигаций с опционом их конвертации в существующие или вновь выпущенные акции. Правительство предложило выкупить акции EDF по €12 за каждую, а облигации — по €15,64. В результате сумма сделки должна составить €9,7 млрд.
Решение национализировать крупнейшую энергетическую компанию страны правительство Франции объясняет необходимостью иметь возможность принимать «сложные и радикальные» меры в крайне непростых условиях.
«Эта сделка… укрепляет энергетическую независимость Франции. Она дает EDF средства, необходимые для ускорения реализации новой ядерной программы, намеченной президентом республики, и разработки возобновляемых источников энергии во Франции»,— прокомментировал решение правительства министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
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