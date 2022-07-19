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Минфин Франции хочет полностью национализировать EDF за 9,7 млрд евро

Ведомости

Министерство финансов Франции сообщило о намерении национализировать энергетическую компанию EDF и вывести ее акции из свободного обращения, сообщается на сайте ведомтсва. 

Сейчас правительство является крупнейшим акционером EDF и хочет выкупить оставшиеся 15,9% акций и 60% облигаций с опционом их конвертации в существующие или вновь выпущенные акции. Правительство предложило выкупить акции EDF по €12 за каждую, а облигации — по €15,64. В результате сумма сделки должна составить €9,7 млрд.

Решение национализировать крупнейшую энергетическую компанию страны правительство Франции объясняет необходимостью иметь возможность принимать «сложные и радикальные» меры в крайне непростых условиях.

«Эта сделка… укрепляет энергетическую независимость Франции. Она дает EDF средства, необходимые для ускорения реализации новой ядерной программы, намеченной президентом республики, и разработки возобновляемых источников энергии во Франции»,— прокомментировал решение правительства министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных