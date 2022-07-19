Минфин Франции хочет полностью национализировать EDF за 9,7 млрд евро

Сейчас правительство является крупнейшим акционером EDF и хочет выкупить оставшиеся 15,9% акций и 60% облигаций с опционом их конвертации в существующие или вновь выпущенные акции. Правительство предложило выкупить акции EDF по €12 за каждую, а облигации — по €15,64. В результате сумма сделки должна составить €9,7 млрд.