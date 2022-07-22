Шольц подтвердил намерение Германии выкупить 30% акций Uniper
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине сообщил, что правительство ФРГ купит 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса на фоне сокращения поставок газа из России, передает немецкая газета Hadelsblatt.
По его словам, акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности. Акции Uniper будут выкуплены за номинальную стоимость, по 1,7 евро за бумагу, отметил он. Всего правительство выкупит около 157 млн обыкновенных акций на сумму 267 млрд евро.
Уточняется также, что правительство ФРГ профинансирует компанию на 7,7 млрд евро в рамках помощи Uniper в условиях финансового кризиса. Кроме того, государственный банк развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) должен будет увеличить сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.
Также в правительстве отметили, что 90% дополнительных расходов компании на закупку более дорогих энергоносителей у других поставщиков будут распределены между потребителями. Механизм вступит в силу с 1 октября. По словам канцлера, этот сбор обойдется каждой семье из четырех человек примерно в 200-300 евро в год.
В начале июля Uniper, в которой финская компания Fortum владела 78% акций, попросил помощи у правительства ФРГ. После того как «Газпром» на 60% снизил прокачку газа по «Северному потоку», компания начала закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, сильно превышающим установленные в контракте с российским поставщиком.
По завершении сделки у финской Fortum останется 56% акций и компания сохранит за собой статус блокирующего акционера энергоконцерна.
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