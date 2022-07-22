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Шольц подтвердил намерение Германии выкупить 30% акций Uniper

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине сообщил, что правительство ФРГ купит 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса на фоне сокращения поставок газа из России, передает немецкая газета Hadelsblatt. 

По его словам, акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности. Акции Uniper будут выкуплены за номинальную стоимость, по 1,7 евро за бумагу, отметил он. Всего правительство выкупит около 157 млн обыкновенных акций на сумму 267 млрд евро.  

Уточняется также, что правительство ФРГ профинансирует компанию на 7,7 млрд евро в рамках помощи Uniper в условиях финансового кризиса. Кроме того, государственный банк развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) должен будет увеличить сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.

Также в правительстве отметили, что 90% дополнительных расходов компании на закупку более дорогих энергоносителей у других поставщиков будут распределены между потребителями. Механизм вступит в силу с 1 октября. По словам канцлера, этот сбор обойдется каждой семье из четырех человек примерно в 200-300 евро в год. 

В начале июля Uniper, в которой финская компания Fortum владела 78% акций, попросил помощи у правительства ФРГ. После того как «Газпром» на 60% снизил прокачку газа по «Северному потоку», компания начала закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, сильно превышающим установленные в контракте с российским поставщиком.

По завершении сделки у финской Fortum останется 56% акций и компания сохранит за собой статус блокирующего акционера энергоконцерна. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных