Шольц подтвердил намерение Германии выкупить 30% акций Uniper

Также в правительстве отметили, что 90% дополнительных расходов компании на закупку более дорогих энергоносителей у других поставщиков будут распределены между потребителями. Механизм вступит в силу с 1 октября. По словам канцлера, этот сбор обойдется каждой семье из четырех человек примерно в 200-300 евро в год.