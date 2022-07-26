Французская Eutelsat и британская OneWeb объявили о слиянии
Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb подписали протокол к соглашению о слиянии, сообщается на сайте Eutelsat. Уточняется, что целью этого соглашения является «создание ведущего глобального игрока».
В ходе слияния Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутника с 648 низкоорбитальными спутниками OneWeb, 428 из которых уже находятся на орбите.
В результате сделки 100% акций британской OneWeb за исключением «золотой акции» правительства Великобритании, которая дает возможность гарантировать интересы британской национальной безопасности, перейдут французской компании. Акционеры OneWeb получат 230 млн акций вновь выпущенных акций Eutelsat, представляющих ровно половину от увеличенного акционерного капитала компании. Предполагается, что сделка будет завершена к концу первого полугодия 2023 г.
Ранее газета Financial Times сообщала, что в будущем это даст возможность компаниям эффективнее конкурировать с американской SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink.
Сотрудничество между французской и британской компанией началось в апреле 2021 г., когда Eutelsat приобрела пакет акций OneWeb. В марте этого года было объявлено о глобальном дистрибьюторском соглашении. У образовавшейся новой компании будут французские, британский, китайские и индийские акционеры: до закрытия сделки акциями OneWeb на 24% владеет Eutelsat, на 18% – британское правительство, на 30% – индийскому миллиардеру Сунилу Бхарти Митталу, 20% акций Eutelsat принадлежит Франции и около 7% – Китайской инвестиционной корпорации (КИК).
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