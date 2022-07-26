Французская Eutelsat и британская OneWeb объявили о слиянии

Сотрудничество между французской и британской компанией началось в апреле 2021 г., когда Eutelsat приобрела пакет акций OneWeb. В марте этого года было объявлено о глобальном дистрибьюторском соглашении. У образовавшейся новой компании будут французские, британский, китайские и индийские акционеры: до закрытия сделки акциями OneWeb на 24% владеет Eutelsat, на 18% – британское правительство, на 30% – индийскому миллиардеру Сунилу Бхарти Митталу, 20% акций Eutelsat принадлежит Франции и около 7% – Китайской инвестиционной корпорации (КИК).