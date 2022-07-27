Spotify потерял около 600 000 подписчиков после ухода из России

Во втором квартале выручка сервиса выросла на 23% по сравнению со вторым кварталом 2021 г. — до 2,86 млрд евро, однако при этом убыток составил 125 млн евро в сравнении с 20 млн евро за прошлый год. Подписчики принесли сервису 2,5 млрд евро выручки. Реклама дала выручку в 360 млн евро, что на 31% больше год к году. Средний доход на пользователя вырос по сравнению с прошлогодними показателями с $4,44 до $4,6.