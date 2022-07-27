Spotify потерял около 600 000 подписчиков после ухода из России
Стриминговый сервис Spotify представил отчет за второй квартал 2022 г. За этот период потеряла порядка 600 000 платных подписчиков из России, однако количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г.
Сейчас число людей с премиум-подпиской составляет 188 млн человек. При этом число активных пользователей в месяц составляет 433 млн, что на 19% больше показателей 2021 г.
Во втором квартале выручка сервиса выросла на 23% по сравнению со вторым кварталом 2021 г. — до 2,86 млрд евро, однако при этом убыток составил 125 млн евро в сравнении с 20 млн евро за прошлый год. Подписчики принесли сервису 2,5 млрд евро выручки. Реклама дала выручку в 360 млн евро, что на 31% больше год к году. Средний доход на пользователя вырос по сравнению с прошлогодними показателями с $4,44 до $4,6.
7 апреля стало известно, что Spotify перестанет работать на территории России. «После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.», — рассказали в компании. Причиной ухода стал новый закон о фейках о спецоперации России на Украине. 18 апреля приложение было удалено из российского App Store и Google Play.
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