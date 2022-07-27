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Spotify потерял около 600 000 подписчиков после ухода из России

Ведомости

Стриминговый сервис Spotify представил отчет за второй квартал 2022 г. За этот период потеряла порядка 600 000 платных подписчиков из России, однако количество премиум-подписчиков выросло на 14% в сравнении с показателями 2021 г.

Сейчас число людей с премиум-подпиской составляет 188 млн человек. При этом число активных пользователей в месяц составляет 433 млн, что на 19% больше показателей 2021 г. 

Во втором квартале выручка сервиса выросла на 23% по сравнению со вторым кварталом 2021 г. — до 2,86 млрд евро, однако при этом убыток составил 125 млн евро в сравнении с 20 млн евро за прошлый год. Подписчики принесли сервису 2,5 млрд евро выручки. Реклама дала выручку в 360 млн евро, что на 31% больше год к году. Средний доход на пользователя вырос по сравнению с прошлогодними показателями с $4,44 до $4,6. 

7 апреля стало известно, что Spotify перестанет работать на территории России. «После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.», — рассказали в компании. Причиной ухода стал новый закон о фейках о спецоперации России на Украине. 18 апреля приложение было удалено из российского App Store и Google Play.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных