WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные в России
Мессенджеру WhatsApp, музыкальному стриминговому сервису Spotify и приложению для обмена фото и видео Snapchat грозят штрафы за повторный отказ локализовать данные граждан России в стране, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда.
«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении: Вотсап (WhatsApp LLC) по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
6 июля судом также были зарегистрированы протоколы в отношении Spotify и Snapchat. Компаниям грозят штрафы до 6 млн руб., WhatsApp — до 18 млн руб.
25 марта Spotify объявил о прекращении работы в РФ из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине. В начале марта было объявлено о закрытии представительства сервиса и приостановке продажи подписки Premium из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.
В мае штрафы по аналогичному делу получили компании Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что компании не предоставили требуемые данные в срок.
В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования, и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокирована.