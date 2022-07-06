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WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные в России

Ведомости

Мессенджеру WhatsApp, музыкальному стриминговому сервису Spotify и приложению для обмена фото и видео Snapchat грозят штрафы за повторный отказ локализовать данные граждан России в стране, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда.

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении: Вотсап (WhatsApp LLC) по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

6 июля судом также были зарегистрированы протоколы в отношении Spotify и Snapchat. Компаниям грозят штрафы до 6 млн руб., WhatsApp — до 18 млн руб.

25 марта Spotify объявил о прекращении работы в РФ из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине. В начале марта было объявлено о закрытии представительства сервиса и приостановке продажи подписки Premium из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.

В мае штрафы по аналогичному делу получили компании Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что компании не предоставили требуемые данные в срок.

В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования, и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокирована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных