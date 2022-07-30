«Газпром» показал переписку с Siemens о турбинах для «Северного потока»

В конце июля «Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока». Там заявили, что на компрессорной станции «Портовая» осталась только одна рабочая турбина, из-за чего прокачка газа была снижена. Для поддержания плановой пропускной способности газопровода должны работать пять турбин, а одна — находиться в резерве, уточнили в компании.