«Газпром» показал переписку с Siemens о турбинах для «Северного потока»
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами и документы по компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа для газопровода «Северный поток». Ссылку на документы компания разместила в своем Telegram-канале.
«Газпром» опубликовал обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» Артему Степанову и генеральному директору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову, а также два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора.
Согласно опубликованным документам, в результате проверок газотурбинных двигателей были обнаружены выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечка масла на двигателе, а также повреждения нескольких лопаток компрессора и другие неисправности. Ростехнадзор в середине июня опубликовал протокол о временном запрете использования газоперекачивающего агрегата.
«Газпром», как следует из переписки, просил Siemens назвать возможные причины неисправностей и описать способы их устранения.
В конце июля «Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока». Там заявили, что на компрессорной станции «Портовая» осталась только одна рабочая турбина, из-за чего прокачка газа была снижена. Для поддержания плановой пропускной способности газопровода должны работать пять турбин, а одна — находиться в резерве, уточнили в компании.
Ранее поставки по «Северному потоку» снизились до 40%, потому что Siemens не вернула вовремя турбину из-за санкций после ее ремонта в Канаде. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.