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«Газпром» показал переписку с Siemens о турбинах для «Северного потока»

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«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами и документы по компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа для газопровода «Северный поток». Ссылку на документы компания разместила в своем Telegram-канале.

«Газпром» опубликовал обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» Артему Степанову и генеральному директору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову, а также два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора. 

Согласно опубликованным документам, в результате проверок газотурбинных двигателей были обнаружены выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечка масла на двигателе, а также повреждения нескольких лопаток компрессора и другие неисправности. Ростехнадзор в середине июня опубликовал протокол о временном запрете использования газоперекачивающего агрегата.

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«Газпром», как следует из переписки, просил Siemens назвать возможные причины неисправностей и описать способы их устранения.

В конце июля «Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока». Там заявили, что на компрессорной станции «Портовая» осталась только одна рабочая турбина, из-за чего прокачка газа была снижена. Для поддержания плановой пропускной способности газопровода должны работать пять турбин, а одна — находиться в резерве, уточнили в компании. 

Ранее поставки по «Северному потоку» снизились до 40%, потому что Siemens не вернула вовремя турбину из-за санкций после ее ремонта в Канаде. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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