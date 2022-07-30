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Бывшая британская «дочка» «Газпрома» сменила название

Ведомости

Один из крупнейших британских поставщиков энергоресурсов Gazprom Energy провел ребрендинг, сообщает агентство Bloomberg. Теперь компания называется SEFE Energy Ltd.

Новое название поставщика созвучно с названием ее материнской компании Securing Energy for Europe GmbH.

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В мае газета Financial Times сообщала, что бывшая британская «дочка» «Газпрома» Gazprom Energy задумалась о ребрендинге, чтобы дистанцироваться от российской компании.

«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd. Bloomberg сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании Gazprom Germania, однако канцлер Олаф Шольц отклонил эту идею из-за опасений разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации ситуации с импортом российского газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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