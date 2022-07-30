Бывшая британская «дочка» «Газпрома» сменила название
Один из крупнейших британских поставщиков энергоресурсов Gazprom Energy провел ребрендинг, сообщает агентство Bloomberg. Теперь компания называется SEFE Energy Ltd.
Новое название поставщика созвучно с названием ее материнской компании Securing Energy for Europe GmbH.
В мае газета Financial Times сообщала, что бывшая британская «дочка» «Газпрома» Gazprom Energy задумалась о ребрендинге, чтобы дистанцироваться от российской компании.
«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd. Bloomberg сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании Gazprom Germania, однако канцлер Олаф Шольц отклонил эту идею из-за опасений разозлить президента России Владимира Путина и привести к эскалации ситуации с импортом российского газа.