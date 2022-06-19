Власти ФРГ выделят 15 млрд евро на меры по экономии газа

Компания «Газпром» в последние дни сократила поток газа по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» в связи с задержкой ремонта компрессорных турбин компанией Siemens Energy. По словам Хабека, этот шаг был политически мотивирован. Министр отметил, что недостающие поставки все еще можно заменить, а хранилища газа заполняются, хотя и по более высоким ценам.