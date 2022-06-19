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Экономика

Власти ФРГ выделят 15 млрд евро на меры по экономии газа

Ведомости

Правительство ФРГ откроет кредитную линию в размере 15 млрд евро на реализацию мер по сокращению потребления газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

Министерство экономики Германии подготовило документ, в котором говорится, что использование газа для производства электроэнергии и промышленности необходимо сократить, а заполнение хранилищ должно быть приоритетным до наступления холодов. Если не предпринять мер, «зимой будет действительно тяжело», заявляет в документе министр Роберт Хабек.  

По данным агентства, правительство планирует открыть дополнительную кредитную линию в размере 15 млрд евро через государственный банк KfW.

Ранее по теме: Bloomberg: Шольц отказался полностью национализировать «дочку» «Газпрома»

Компания «Газпром» в последние дни сократила поток газа по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» в связи с задержкой ремонта компрессорных турбин компанией Siemens Energy. По словам Хабека, этот шаг был политически мотивирован. Министр отметил, что недостающие поставки все еще можно заменить, а хранилища газа заполняются, хотя и по более высоким ценам.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что правительство Германии готовится выделить бывшему подразделению «Газпрома» Gazprom Germania помощь в размере до 10 млрд евро. Средства позволят стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить безопасность поставок после того, как дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России. 

31 марта «Газпром» вышел из Gazprom Germania и всех ее активов на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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