Власти ФРГ выделят 15 млрд евро на меры по экономии газа
Правительство ФРГ откроет кредитную линию в размере 15 млрд евро на реализацию мер по сокращению потребления газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.
Министерство экономики Германии подготовило документ, в котором говорится, что использование газа для производства электроэнергии и промышленности необходимо сократить, а заполнение хранилищ должно быть приоритетным до наступления холодов. Если не предпринять мер, «зимой будет действительно тяжело», заявляет в документе министр Роберт Хабек.
По данным агентства, правительство планирует открыть дополнительную кредитную линию в размере 15 млрд евро через государственный банк KfW.
Компания «Газпром» в последние дни сократила поток газа по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» в связи с задержкой ремонта компрессорных турбин компанией Siemens Energy. По словам Хабека, этот шаг был политически мотивирован. Министр отметил, что недостающие поставки все еще можно заменить, а хранилища газа заполняются, хотя и по более высоким ценам.
Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что правительство Германии готовится выделить бывшему подразделению «Газпрома» Gazprom Germania помощь в размере до 10 млрд евро. Средства позволят стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить безопасность поставок после того, как дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России.
31 марта «Газпром» вышел из Gazprom Germania и всех ее активов на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.