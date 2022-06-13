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Bloomberg: Берлин может выделить до 10 млрд евро на спасение Gazprom Germania

Ведомости

Правительство Германии готовится выделить бывшему подразделению «Газпрома» Gazprom Germania помощь в размере до 10 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас компания находится под контролем энергетического регулятора страны.

Помощь Gazprom Germania может получить уже на этой неделе, речь идет о кредите государственного банка KfW Group в размере от 5 до 10 млрд евро, заявили собеседники агентства. По их словам, переговоры еще продолжаются и планы могут измениться.

Средства позволят стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить безопасность поставок после того, как дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России. В результате Gazprom Germania была вынуждена покупать энергоносители по более высоким ценам, говорится в статье.

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Компания владеет несколькими газохранилищами в Германии, в том числе крупнейшим в стране, пишет Bloomberg. Помимо этого у бывшей «дочки» «Газпрома» есть бизнес, который «обеспечил пятую часть коммерческого газа Великобритании в 2020 г., торговое подразделение в Лондоне и бизнес по сжиженному природному газу». Все это ставит Gazprom Germania в центральное положение на большей части энергетических рынков Европы, отмечает агентство.

Сейчас власти Германии пытаются решить, как действовать с дочерними компаниями российского бизнеса. Среди вариантов рассматривается в том числе доверительное управление, как в случае с Gazprom Germania, и взятие предприятий под контроль энергетических компаний.

По данным Bloomberg, администрация канцлера Олафа Шольца создала инструменты финансирования в случае угрозы прекращения поставок газа в страну. Речь идет о кредитовании и покупке долей в компаний для их спасения. 

31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania и всех ее активах на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. Затем министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.

В мае дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России. Перед этим правительство РФ ввело санкции в отношении 31 действительной или бывшей «дочки» «Газпрома», среди которых Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

По информации Bloomberg, у властей Германии нет конкретных планов после истечения «срока действия опекунства» Gazprom Germania. Лондонское торговое подразделение Gazprom Marketing & Trading заявило, что не собирается возвращаться в собственность России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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