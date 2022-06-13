Bloomberg: Берлин может выделить до 10 млрд евро на спасение Gazprom Germania

Компания владеет несколькими газохранилищами в Германии, в том числе крупнейшим в стране, пишет Bloomberg. Помимо этого у бывшей «дочки» «Газпрома» есть бизнес, который «обеспечил пятую часть коммерческого газа Великобритании в 2020 г., торговое подразделение в Лондоне и бизнес по сжиженному природному газу». Все это ставит Gazprom Germania в центральное положение на большей части энергетических рынков Европы, отмечает агентство.