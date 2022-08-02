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«Яндекс.Еда» запустила круглосуточную доставку безрецептурных лекарств

Ведомости

Онлайн-платформа для заказа и доставки продуктов и готовой еды запускает совместно с «Яндекс.Маркетом» круглосуточную экспресс-доставку безрецептурных лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Ассортимент препаратов насчитывает до 5 тыс. позиций из различных аптечных сетей, в числе которых «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма», «Диалог», «СуперАптека» и «Озерки». Пользователи смогут заказать безрецептурные препараты, БАДы, различные витамины, средства для гигиены, а также аптечную косметику. Более расширенный ассортимент, в том числе и рецептурные препараты, можно заказать в «Яндекс.Маркете».

Доставка более 999 руб. в пешей доступность от аптеки будет бесплатной, однако если сумма заказа не превысит 999 руб., тогда доставка обойдется в 149 руб. В данный момент заказать лекарства возможно лишь в Москве и ближнем Подмосковье, однако в ближайшее время ожидается, что она будет запущена в других городах-миллионниках.

28 июля сервис доставки еды Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств. Поначалу она будет доступна лишь в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга. Для заказа лекарств клиенту нужно будет зайти в раздел «Аптеки» приложения Delivery Club, выбрать доступную аптеку и лекарства и оплатить заказ. В зависимости от района ночная доставка будет работать до 3 часов ночи. В будущем компания планирует расширить географию доставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных