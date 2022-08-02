«Яндекс.Еда» запустила круглосуточную доставку безрецептурных лекарств
Ассортимент препаратов насчитывает до 5 тыс. позиций из различных аптечных сетей, в числе которых «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма», «Диалог», «СуперАптека» и «Озерки». Пользователи смогут заказать безрецептурные препараты, БАДы, различные витамины, средства для гигиены, а также аптечную косметику. Более расширенный ассортимент, в том числе и рецептурные препараты, можно заказать в «Яндекс.Маркете».
Доставка более 999 руб. в пешей доступность от аптеки будет бесплатной, однако если сумма заказа не превысит 999 руб., тогда доставка обойдется в 149 руб. В данный момент заказать лекарства возможно лишь в Москве и ближнем Подмосковье, однако в ближайшее время ожидается, что она будет запущена в других городах-миллионниках.
28 июля сервис доставки еды Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств. Поначалу она будет доступна лишь в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга. Для заказа лекарств клиенту нужно будет зайти в раздел «Аптеки» приложения Delivery Club, выбрать доступную аптеку и лекарства и оплатить заказ. В зависимости от района ночная доставка будет работать до 3 часов ночи. В будущем компания планирует расширить географию доставки.
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