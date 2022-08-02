«Яндекс.Еда» запустила круглосуточную доставку безрецептурных лекарств

Доставка более 999 руб. в пешей доступность от аптеки будет бесплатной, однако если сумма заказа не превысит 999 руб., тогда доставка обойдется в 149 руб. В данный момент заказать лекарства возможно лишь в Москве и ближнем Подмосковье, однако в ближайшее время ожидается, что она будет запущена в других городах-миллионниках.