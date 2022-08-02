Норвежский производитель красок Jotun продал свои активы в России «Атомстройкомплексу»
Норвежский производитель красок Jotun объявил о продаже своих активов российской промышленной компании «Атомстройкомплекс», сообщается на сайте компании.
«Мы работали над поиском решения по нашей деятельности в России с конца февраля. Работать в стране в условиях санкций становится все сложнее, и мы понимаем, что в ближайшее время ситуация не изменится», – объяснили свое решение в компании.
В Jotun добавили, что сотрудники (около 300 человек) сохранят свои рабочие места при новом владельце, сумма сделки не разглашается.
Jotun вела бизнес в России с 1989 г., свои производственные мощности у компании в стране появились в 2017 г.
Ранее в апреле Россию покинул финский производитель красок Teknos Group.
После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Ранее о полном прекращении работы в России объявили финская машиностроительная компания Wartsila, польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex и шведская компания Electrolux Professional. Все три компании передали свой российский бизнес местному менеджменту.
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