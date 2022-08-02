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Норвежский производитель красок Jotun продал свои активы в России «Атомстройкомплексу»

Ведомости

Норвежский производитель красок Jotun объявил о продаже своих активов российской промышленной компании «Атомстройкомплекс», сообщается на сайте компании.

«Мы работали над поиском решения по нашей деятельности в России с конца февраля. Работать в стране в условиях санкций становится все сложнее, и мы понимаем, что в ближайшее время ситуация не изменится», – объяснили свое решение в компании.

В Jotun добавили, что сотрудники (около 300 человек) сохранят свои рабочие места при новом владельце, сумма сделки не разглашается.

Jotun вела бизнес в России с 1989 г., свои производственные мощности у компании в стране появились в 2017 г.

Ранее в апреле Россию покинул финский производитель красок Teknos Group.

После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Ранее о полном прекращении работы в России объявили финская машиностроительная компания Wartsila, польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex и шведская компания Electrolux Professional. Все три компании передали свой российский бизнес местному менеджменту.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных