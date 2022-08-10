Профсоюз: завод IKEA в Ленобласти возобновит работу в сентябре
Завод «Икеа Индастри Тихвин» в Ленинградской области возобновит работу 1 сентября, сообщение об этом появилось в группе профсоюза в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что покупателя на завод еще не нашли.
«С 1 сентября "Икеа Индастри Тихвин" возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до Нового года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что для запуска производства готовится техника. С сентября зарплата сотрудникам будет выплачиваться на карту «Мир» Сбербанка. Также в профсоюзе отметили, что с момента начала работы будет изменена модель оплаты: «За простой будет выплачиваться не менее 2/3 оплаты труда, но не более 80% от заработка».
При этом в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что информация о возобновлении работы предприятия пока не поступала.
В середине июля в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области сообщили, что по соглашению сторон 50% сотрудников предприятия будут уволены, в результате в штате на заводе в Тихвине останется 500 человек из 1000.
С 4 марта все магазины IKEA в России временно закрылись на фоне проблем с логистикой и санкций. Ранее сообщалось, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа, но в середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, увольняет сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. Онлайн-распродажа для клиентов стартовала 5 июля и продолжится до 15 августа.
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