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Профсоюз: завод IKEA в Ленобласти возобновит работу в сентябре

Ведомости

Завод «Икеа Индастри Тихвин» в Ленинградской области возобновит работу 1 сентября, сообщение об этом появилось в группе профсоюза в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что покупателя на завод еще не нашли. 

«С 1 сентября "Икеа Индастри Тихвин" возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата — 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до Нового года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для запуска производства готовится техника. С сентября зарплата сотрудникам будет выплачиваться на карту «Мир» Сбербанка. Также в профсоюзе отметили, что с момента начала работы будет изменена модель оплаты: «За простой будет выплачиваться не менее 2/3 оплаты труда, но не более 80% от заработка». 

При этом в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что информация о возобновлении работы предприятия пока не поступала. 

В середине июля в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области сообщили, что по соглашению сторон 50% сотрудников предприятия будут уволены, в результате в штате на заводе в Тихвине останется 500 человек из 1000. 

С 4 марта все магазины IKEA в России временно закрылись на фоне проблем с логистикой и санкций. Ранее сообщалось, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа, но в середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, увольняет сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. Онлайн-распродажа для клиентов стартовала 5 июля и продолжится до 15 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных