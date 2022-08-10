Профсоюз: завод IKEA в Ленобласти возобновит работу в сентябре

С 4 марта все магазины IKEA в России временно закрылись на фоне проблем с логистикой и санкций. Ранее сообщалось, что магазины компании останутся закрытыми минимум до 31 августа, но в середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, увольняет сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. Онлайн-распродажа для клиентов стартовала 5 июля и продолжится до 15 августа.