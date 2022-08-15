Сооснователь «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул компанию
Член совета директоров и сооснователь «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул совет директоров и компанию, а также продал свой пакет акций, сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу компании.
«Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции», – рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского», добавив, что Де-Мондерик больше не участвует в деятельности фирмы.
Де-Мондерику принадлежало 6,3 млн акций «Лаборатории Касперского», которые компания выкупила за $50 млн. В результате в данный момент у Евгения Касперского 53,9 млн акций компании (91,8%), у Вадима Богданова – 4,7 млн акций (8,1%), у Татьяны Шифон – 1000 акций (0,1%). Сама компания оценивается в $515,5 млн.
Алексей Де-Мондерик окончил факультет систем управления летательными аппаратами Московского авиационного института в 1988 г. К команде Евгения Касперского он присоединился в 1991 г., работал над антивирусным проектом AVP в Центре информационных технологий «КАМИ».
Соучредителем компании Де-Мондерик стал в 1997 г., он отвечал за разработку продуктов, а также возглавлял технологическую разработку антивирусного ядра продуктов компании и развитие технологий.
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