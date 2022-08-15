Сооснователь «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул компанию

Де-Мондерику принадлежало 6,3 млн акций «Лаборатории Касперского», которые компания выкупила за $50 млн. В результате в данный момент у Евгения Касперского 53,9 млн акций компании (91,8%), у Вадима Богданова – 4,7 млн акций (8,1%), у Татьяны Шифон – 1000 акций (0,1%). Сама компания оценивается в $515,5 млн.