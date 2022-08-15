Газета
Бизнес

Сооснователь «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул компанию

Ведомости

Член совета директоров и сооснователь «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул совет директоров и компанию, а также продал свой пакет акций, сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу компании.

«Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции», – рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского», добавив, что Де-Мондерик больше не участвует в деятельности фирмы.

Де-Мондерику принадлежало 6,3 млн акций «Лаборатории Касперского», которые компания выкупила за $50 млн. В результате в данный момент у Евгения Касперского 53,9 млн акций компании (91,8%), у Вадима Богданова – 4,7 млн акций (8,1%), у Татьяны Шифон – 1000 акций (0,1%). Сама компания оценивается в $515,5 млн.

Алексей Де-Мондерик окончил факультет систем управления летательными аппаратами Московского авиационного института в 1988 г. К команде Евгения Касперского он присоединился в 1991 г., работал над антивирусным проектом AVP в Центре информационных технологий «КАМИ».

Соучредителем компании Де-Мондерик стал в 1997 г., он отвечал за разработку продуктов, а также возглавлял технологическую разработку антивирусного ядра продуктов компании и развитие технологий.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных