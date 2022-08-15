Агентство недвижимости Savills вышло из российского бизнеса

По словам управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина, уход Savills из России связан с политическими событиями. При этом в компании заверили, что штат сотрудников не изменится, также не изменится и основная деятельность агентства. Выход Savills из российского рынка повлияет только на название компании и на ее аффилированность с глобальным игроком.