Агентство недвижимости Savills вышло из российского бизнеса
Агентство элитной недвижимости Savills приняло решение покинуть российский рынок, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Местное подразделение продолжит работу в стране, но уже под другим брендом — Intermark Real Estate, под которым оно и начинало работу в 1993 г.
«На протяжении 16 лет с 2006 по 2022 год компания работала под брендом международной корпорации Savills. С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — сказано в сообщении.
По словам управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина, уход Savills из России связан с политическими событиями. При этом в компании заверили, что штат сотрудников не изменится, также не изменится и основная деятельность агентства. Выход Savills из российского рынка повлияет только на название компании и на ее аффилированность с глобальным игроком.
Агентство Savills существует с 1855 г., его представительства есть в более чем 70 странах. Головной офис компании находится в Лондоне. В 2006 г. Intermark Real Estate был аффилирован и переименован в Intermark Savills, а с 2016 г. компания окончательно сменила название на Savills.
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