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Агентство недвижимости Savills вышло из российского бизнеса

Ведомости

Агентство элитной недвижимости Savills приняло решение покинуть российский рынок, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Местное подразделение продолжит работу в стране, но уже под другим брендом — Intermark Real Estate, под которым оно и начинало работу в 1993 г.

«На протяжении 16 лет с 2006 по 2022 год компания работала под брендом международной корпорации Savills. С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — сказано в сообщении. 

По словам управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина, уход Savills из России связан с политическими событиями. При этом в компании заверили, что штат сотрудников не изменится, также не изменится и основная деятельность агентства. Выход Savills из российского рынка повлияет только на название компании и на ее аффилированность с глобальным игроком.

Агентство Savills существует с 1855 г., его представительства есть в более чем 70 странах. Головной офис компании находится в Лондоне. В 2006 г. Intermark Real Estate был аффилирован и переименован в Intermark Savills, а с 2016 г. компания окончательно сменила название на Savills. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных