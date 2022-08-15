Доля онлайн-продаж товаров повседневного спроса со скидкой побила рекорд
Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG, Fast Moving Consumer Goods) со скидкой в онлайне по итогам июня достигла 80%, установив новый рекорд, а в офлайне этот показатель вернулся к докризисным значениям — к 44% продаж, следует из данных Nielsen IQ.
Уточняется, что примерно 8 из 10 товаров в июне были проданы со скидками — после сильного снижения количества инвестиций и промоакций в марте — апреле, когда ритейлеры были вынуждены отказываться от скидок, чтобы стабилизировать спрос, лучше управлять остатками товаров на складах и не допустить ситуации пустых полок в магазинах из-за повышенного спроса. В результате доля продаж FMCG по акциям тогда снизилась до минимальных значений за последние годы. Для онлайн-рынка она составила 50%, для офлайн — 32%.
Сейчас поставщики и ритейлеры активнее применяют скидки для стимулирования снижающегося спроса в условиях стремления россиян к экономии, которая является «ключевым трендом 2022 г. во всем мире, и в таких условиях покупатели не только стараются найти более доступные бренды и отказываются от дорогостоящих приобретений, но и становятся более восприимчивы к скидкам — одному из наиболее эффективных инструментов управления продажами», отметила директор по аналитике и консалтингу Nielsen IQ Марина Волкова.
Эту же тенденцию отмечают и другие ритейлеры. «Тренд последних месяцев, который мы отмечаем, — более рациональный подход к бюджету на покупки. Почти каждый клиент "СберМаркета" кладет в корзину акционные товары, а средняя экономия на один заказ сейчас составляет до 400 руб.», — подтвердили в пресс-службе «СберМаркета». На фоне этого растет и доля продукции собственных торговых марок (СТМ), которые могут быть дешевле брендированных товаров на 20%. «СберМаркет» отмечает рост продаж в этом сегменте на 30% год к году.
О значительном росте числа товаров по промоакциям свидетельствуют и данные торговых сетей. В частности, доля скидок в онлайн-гипермаркете Vprok.ru «Перекресток» за последний месяц выросла на 5-10 п. п. от стандартного количества, рассказала коммерческий директор сети Елена Матвеева. В «СберМаркете» уточнили, что сейчас «доля заказов с товарами со скидкой составляет 76%, а позиций со скидками в одном заказе — 40%». Глубина скидок напрямую зависит от категории товара и целей акции, считает Матвеева. По ее словам, сейчас наибольшее количество товаров со скидками представлено в категории «фреш» (арбузы, черешня, мороженое и др.), а также в линейке непродовольственного ассортимента — косметика, товары для дома и сада.
При этом темпы восстановления в онлайне и офлайне различаются. Если для интернет-магазинов был характерен переход к росту в апреле сразу после сильного падения в марте (с 50 до 66%), то на офлайн-рынке падение продолжалось и после снижения мартовских показателей. В частности, в марте доля проданных FMCG упала с 43 до 37%, в апреле — до 32%, а к стадии роста традиционные магазины смогли вернуться только в мае, когда доля достигла 37%. Аналитики считают, что это связано с тем, что покупатели в онлайне, как правило, активнее сравнивают и ищут товары по наиболее выгодной цене.
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