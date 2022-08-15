Доля онлайн-продаж товаров повседневного спроса со скидкой побила рекорд

При этом темпы восстановления в онлайне и офлайне различаются. Если для интернет-магазинов был характерен переход к росту в апреле сразу после сильного падения в марте (с 50 до 66%), то на офлайн-рынке падение продолжалось и после снижения мартовских показателей. В частности, в марте доля проданных FMCG упала с 43 до 37%, в апреле — до 32%, а к стадии роста традиционные магазины смогли вернуться только в мае, когда доля достигла 37%. Аналитики считают, что это связано с тем, что покупатели в онлайне, как правило, активнее сравнивают и ищут товары по наиболее выгодной цене.