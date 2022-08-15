Газета
Бизнес

В работе приложения «Альфа-банка» произошел сбой

Ведомости

В работе приложения «Альфа-банка» произошел сбой: пользователи не могут войти в приложение, сообщили «Ведомостям» два клиента банка. Представитель компании сообщил, что проблема может наблюдаться у небольшого числа пользователей приложения.

«Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. Если не получается войти, рекомендуем воспользоваться Альфа-Онлайн — он работает как обычно», — сообщил «Ведомостям» представитель «Альфа-банка». После этого он сообщил, что на момент 18:30 по мск приложение работало в штатном режиме. Но клиенты банка и корреспондент «Ведомостей» продолжали испытывать сложности со входом в приложение.

Среди прочего при попытке войти в приложение пользователи видят сообщения: «отсутствует подключение сети», «кое-что сломалось на нашей стороне, но мы уже чиним», «ошибка соединения с сервером» и др.

В 18:40 приложение начало прогружаться у части пользователей, сообщивших о сбое.

Ранее 11 августа об аналогичном сбое сообщали пользователи «Сбербанка».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных