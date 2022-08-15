В работе приложения «Альфа-банка» произошел сбой

«Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. Если не получается войти, рекомендуем воспользоваться Альфа-Онлайн — он работает как обычно», — сообщил «Ведомостям» представитель «Альфа-банка». После этого он сообщил, что на момент 18:30 по мск приложение работало в штатном режиме. Но клиенты банка и корреспондент «Ведомостей» продолжали испытывать сложности со входом в приложение.