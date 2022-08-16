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«Коммерсантъ»: Сбербанк может продать подразделение SberDevices

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Сбербанк сменил название компании, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие гаджеты с голосовым помощником «Салют», исключив из него слово «Сбер». Такое решение может быть связано с планами банка продать непрофильное подразделение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Один из собеседников утверждает, что интерес к «дочке» «Сбера» проявляют российские IT- и телеком-компании. По словам другого источника, банк собирается сфокусироваться на развитии основного бизнеса и «формально выйти из всего непрофильного», поэтому он постепенно сворачивает разработку потребительских устройств.

Согласно данным в базе «СПАРК-Интерфакс», в середине июля название компании ООО «СберДевайсы» сменилось на ООО «СалютДевайсы». Тем не менее в пресс-службе Сбербанка информацию о продаже компании отрицают. Там подчеркивают, что речь идет только о переименовании юридического лица в связи «с расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника "Салют" за счет B2B-решений».

Источники газеты же говорят, что санкции серьезно ограничили работу SberDevices. В частности, компания больше не может закупать «в нужном объеме зарубежные IT-решения». Один из собеседников утверждает, что из SberDevices уже начали увольняться сотрудники. В Сбербанке возражают, что «СберТех» и SberDevices остаются «ключевыми направлениями». По словам представителей банка, инвестирование в «создание передовых продуктов» продолжается.

После начала спецоперации России на Украине Сбербанк попал под санкции США, которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США. Также санкции против банка ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитную организацию отключили от системы SWIFT. Из-за ограничений сервисы Сбербанка удалили с маркетплейсов Google Play и App Store.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных