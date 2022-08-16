«Коммерсантъ»: Сбербанк может продать подразделение SberDevices

Источники газеты же говорят, что санкции серьезно ограничили работу SberDevices. В частности, компания больше не может закупать «в нужном объеме зарубежные IT-решения». Один из собеседников утверждает, что из SberDevices уже начали увольняться сотрудники. В Сбербанке возражают, что «СберТех» и SberDevices остаются «ключевыми направлениями». По словам представителей банка, инвестирование в «создание передовых продуктов» продолжается.