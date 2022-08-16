Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию

Ранее в пресс-службе сервиса не исключили возможность полностью сменить название на русскоязычное в будущем. «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции «Черная пятница» – распродажи с большими скидками – которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», – сказано в сообщении компании.