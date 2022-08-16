Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию
Маркетплейс Wildberries убрал из названия главной страницы сайта русскоязычное слово «Ягодки», которое накануне, 15 августа, появилось как часть маркетинговой акции «Черная пятница». Теперь на главной странице прежнее название – Wildberries.
Ранее в пресс-службе сервиса не исключили возможность полностью сменить название на русскоязычное в будущем. «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции «Черная пятница» – распродажи с большими скидками – которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», – сказано в сообщении компании.
Кроме того, о возможности уйти от иностранных слов в названии сайта сообщила основатель сервиса Татьяна Бакальчук еще в начале июня на форуме «Российская неделя ритейла». Отвечая на замечание вице-премьера Дениса Мантурова о засилье иностранных наименований в ритейле и промышленности, она не исключила, что компания подумает о возможности ребрендинга.
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