Газета
Бизнес

Forbes: Арсен Каноков приобрел сеть премиум-гастрономов «Глобус Гурмэ»

Ведомости

Группа компаний «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова купила сеть ритейлеров премиум-сегмента «Глобус Гурмэ» ресторатора Аркадия Новикова и владельца Pinskiy & Co Антона Пинского, сообщает Forbes со ссылкой на Пинского.

В сделку вошли три московских гастронома, которые расположены в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер», а также один «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту «Шереметьево». Новиков и Пинский остались в компании, но их доли стали миноритарными. Сетью ритейлеров теперь будет управлять команда «Синдики». Сумма сделки не раскрывается.

Вице-президент «Синдики» Егор Соломатин рассказал Forbes, что сделка была закрыта 15 августа, ребрендинг сети не планируется. Также он уточнил, что компания готова инвестировать в будущем в открытие новых точек «Глобус Гурмэ» в городах-миллионниках, но не более пяти супермаркетов в год.

«Глобус Гурмэ» основали бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис совместно с Аркадием Новиковым. В 2004 г. ресторатор приобрел французскую сеть гастрономических бутиков Hediard, Хасис же получил лицензию на открытие бутиков Fauchon. Предприниматели приняли решение о совместном управлении проектами и развитии новой розничной сети «Глобус Гурмэ».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных