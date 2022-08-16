Forbes: Арсен Каноков приобрел сеть премиум-гастрономов «Глобус Гурмэ»
Группа компаний «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова купила сеть ритейлеров премиум-сегмента «Глобус Гурмэ» ресторатора Аркадия Новикова и владельца Pinskiy & Co Антона Пинского, сообщает Forbes со ссылкой на Пинского.
В сделку вошли три московских гастронома, которые расположены в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер», а также один «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту «Шереметьево». Новиков и Пинский остались в компании, но их доли стали миноритарными. Сетью ритейлеров теперь будет управлять команда «Синдики». Сумма сделки не раскрывается.
Вице-президент «Синдики» Егор Соломатин рассказал Forbes, что сделка была закрыта 15 августа, ребрендинг сети не планируется. Также он уточнил, что компания готова инвестировать в будущем в открытие новых точек «Глобус Гурмэ» в городах-миллионниках, но не более пяти супермаркетов в год.
«Глобус Гурмэ» основали бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис совместно с Аркадием Новиковым. В 2004 г. ресторатор приобрел французскую сеть гастрономических бутиков Hediard, Хасис же получил лицензию на открытие бутиков Fauchon. Предприниматели приняли решение о совместном управлении проектами и развитии новой розничной сети «Глобус Гурмэ».
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