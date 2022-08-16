Forbes: Арсен Каноков приобрел сеть премиум-гастрономов «Глобус Гурмэ»

В сделку вошли три московских гастронома, которые расположены в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер», а также один «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту «Шереметьево». Новиков и Пинский остались в компании, но их доли стали миноритарными. Сетью ритейлеров теперь будет управлять команда «Синдики». Сумма сделки не раскрывается.