Apple после многочисленных попыток вернет сотрудников в офис с сентября
Американская корпорация Apple обязала сотрудников вернуться к работе из офиса с 5 сентября, передает Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо руководства компании. Уточняется, что это очередная попытка вернуть сотрудников в офис после многочисленных неудачных попыток вернуться к допандемийному режиму работы, которые откладывались из-за новых вспышек COVID-19.
По информации агентства, сотрудники должны будут приходить в офис минимум три раза в неделю — во вторник, четверг и другой день, который будет согласован для каждого отдела. Новые правила будут введены в первую очередь для сотрудников Кремниевой долины, а потом распространены на другие офисы Apple.
Последние месяцы сотрудники приходили в офис только два раза в неделю, остальное время работали из дома. В частности, в июне 2021 г. руководство компании в Калифорнии пыталось вернуть сотрудников из удаленного формата работы, который был установлен еще в начале пандемии, хотя бы на три дня в неделю в офис, однако из-за регулярных вспышек новых штаммов вируса удалось восстановить только двухдневную рабочую неделю в офисе, остальные дни сотрудники продолжали работать из дома.
Ранее Apple отменила требование носить маски в офисах. Кроме того, сигналом к возвращению к нормальной работе стало и то, что в июне этого года руководство компании собралось в кампусе, чтобы посмотреть Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) — впервые с 2019 г.
Возвращение в офис необходимо в том числе для подготовки презентации iPhone 14 и обновленных моделей часов и макбуков. Презентация традиционно проходит в сентябре.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.