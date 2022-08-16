Apple после многочисленных попыток вернет сотрудников в офис с сентября

Последние месяцы сотрудники приходили в офис только два раза в неделю, остальное время работали из дома. В частности, в июне 2021 г. руководство компании в Калифорнии пыталось вернуть сотрудников из удаленного формата работы, который был установлен еще в начале пандемии, хотя бы на три дня в неделю в офис, однако из-за регулярных вспышек новых штаммов вируса удалось восстановить только двухдневную рабочую неделю в офисе, остальные дни сотрудники продолжали работать из дома.