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Бизнес

Apple после многочисленных попыток вернет сотрудников в офис с сентября

Ведомости

Американская корпорация Apple обязала сотрудников вернуться к работе из офиса с 5 сентября, передает Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо руководства компании. Уточняется, что это очередная попытка вернуть сотрудников в офис после многочисленных неудачных попыток вернуться к допандемийному режиму работы, которые откладывались из-за новых вспышек COVID-19. 

По информации агентства, сотрудники должны будут приходить в офис минимум три раза в неделю — во вторник, четверг и другой день, который будет согласован для каждого отдела. Новые правила будут введены в первую очередь для сотрудников Кремниевой долины, а потом распространены на другие офисы Apple. 

Последние месяцы сотрудники приходили в офис только два раза в неделю, остальное время работали из дома. В частности, в июне 2021 г. руководство компании в Калифорнии пыталось вернуть сотрудников из удаленного формата работы, который был установлен еще в начале пандемии, хотя бы на три дня в неделю в офис, однако из-за регулярных вспышек новых штаммов вируса удалось восстановить только двухдневную рабочую неделю в офисе, остальные дни сотрудники продолжали работать из дома.

Ранее Apple отменила требование носить маски в офисах. Кроме того, сигналом к возвращению к нормальной работе стало и то, что в июне этого года руководство компании собралось в кампусе, чтобы посмотреть Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) — впервые с 2019 г. 

Возвращение в офис необходимо в том числе для подготовки презентации iPhone 14 и обновленных моделей часов и макбуков. Презентация традиционно проходит в сентябре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных